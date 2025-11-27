https://ria.ru/20251127/dzyudo-2058014440.html
Журова назвала символичным допуск российских дзюдоистов с флагом и гимном
Журова назвала символичным допуск российских дзюдоистов с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Журова назвала символичным допуск российских дзюдоистов с флагом и гимном
Весьма символично, что первой решение допустить россиян к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном приняла именно Международная... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T13:23:00+03:00
2025-11-27T13:23:00+03:00
2025-11-27T13:23:00+03:00
единоборства
светлана журова
международная федерация дзюдо
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
/20251127/degtyarev-2057999139.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана журова, международная федерация дзюдо, дзюдо
Единоборства, Светлана Журова, Международная федерация дзюдо, Дзюдо
Журова назвала символичным допуск российских дзюдоистов с флагом и гимном
Журова считает возвращение российских дзюдоистов с флагом и гимном символичным
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Весьма символично, что первой решение допустить россиян к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном приняла именно Международная федерация дзюдо (IJF), поскольку президент России Владимир Путин является мастером спорта СССР по данному виду спорта, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
«
"Это очень радостное событие для нас. И очень даже символично, что именно с Международной федерации дзюдо начинается допуск наших спортсменов к участию в турнирах под своим флагом и со своим гимном. Но надо сказать, что первое такое решение было принято по нашим паралимпийцам. И сейчас главное то, чтобы кто-то первым из представителей всех видов спорта так сделал. Потому что в международных федерациях есть такая тенденция, что они подсматривали друг за другом, кто же первым на это осмелится. И что ему за это не будет", - сказала Журова.
"Думаю, что примеру Международной федерации дзюдо последуют и другие. И здесь очень важно, что есть и международные федерации по игровым видам спорта, которые пока не допускали россиян к стартам. За исключением водного поло. Я думаю, что многие болельщики очень ждут допуска наших команд в хоккее, футболе и других игровых видах спорта", - отметила собеседница агентства.