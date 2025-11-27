https://ria.ru/20251127/burlakova-2058124516.html
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
Заслуженный мастер спорта по велогонкам на треке Яна Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсменка года",... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
велоспорт
вокруг спорта
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
Велогонщица Яна Бурлакова названа спортсменкой года в России
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный мастер спорта по велогонкам на треке Яна Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсменка года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В 2025 году Бурлакова на главном старте сезона - чемпионате мира в Сантьяго - выиграла серебро в гите на 1000 метров.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.