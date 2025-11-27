Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный мастер спорта по велогонкам на треке Яна Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсменка года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В 2025 году Бурлакова на главном старте сезона - чемпионате мира в Сантьяго - выиграла серебро в гите на 1000 метров.