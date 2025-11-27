https://ria.ru/20251127/bazarevich-2058117451.html
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058116690_0:315:3024:2017_1920x0_80_0_0_6349affd93d7da045f0541d0ec0e693a.jpg
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Базаревич выступала за сборную СССР, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира (1964, 1967) и пятикратной победительницей чемпионата Европы (1962, 1964, 1966, 1968, 1970). Также она становилась серебряным призером Универсиады (1961), чемпионкой СССР (1959) и бронзовым призером чемпионата страны (1962, 1963).
Сын Людмилы Базаревич, Сергей, является первым российским игроком, перешедшим в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (подписал контракт с "Атланта Хокс" в 1994 году), и двукратным вице-чемпионом мира. С 2016 по 2021 год он возглавлял мужскую сборную России.