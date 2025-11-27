Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Базаревич выступала за сборную СССР, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира (1964, 1967) и пятикратной победительницей чемпионата Европы (1962, 1964, 1966, 1968, 1970). Также она становилась серебряным призером Универсиады (1961), чемпионкой СССР (1959) и бронзовым призером чемпионата страны (1962, 1963).