Рейтинг@Mail.ru
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:25 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/bazarevich-2058117451.html
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T17:25:00+03:00
2025-11-27T17:25:00+03:00
баскетбол
спорт
сергей базаревич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058116690_0:315:3024:2017_1920x0_80_0_0_6349affd93d7da045f0541d0ec0e693a.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058116690_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_160c0d1e54be8b7919f50b2fc7036df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей базаревич
Баскетбол, Спорт, Сергей Базаревич
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Двукратная чемпионка мира по баскетболу Базаревич скончалась на 87-м году жизни

© РИА Новости / Моргулис | Перейти в медиабанкЛюдмила Базаревич (стоит вторая слева)
Людмила Базаревич (стоит вторая слева) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Моргулис
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Базаревич выступала за сборную СССР, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира (1964, 1967) и пятикратной победительницей чемпионата Европы (1962, 1964, 1966, 1968, 1970). Также она становилась серебряным призером Универсиады (1961), чемпионкой СССР (1959) и бронзовым призером чемпионата страны (1962, 1963).
Сын Людмилы Базаревич, Сергей, является первым российским игроком, перешедшим в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (подписал контракт с "Атланта Хокс" в 1994 году), и двукратным вице-чемпионом мира. С 2016 по 2021 год он возглавлял мужскую сборную России.
 
БаскетболСпортСергей Базаревич
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала