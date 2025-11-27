Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца

https://ria.ru/20251127/basket-2058115050.html
Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати умер из-за падения на него баскетбольного кольца, сообщает Indian Express. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати умер из-за падения на него баскетбольного кольца, сообщает Indian Express.
По информации источника, инцидент произошел во вторник в округе Рохтак штата Харьяна и попал на камеры наблюдения, где видно, как 16-летний Рати прыгает, пытаясь повиснуть на кольце. Плохо закрепленная конструкция падает на грудь игроку, который был госпитализирован в течение 20 минут, но позднее умер в больнице от полученных травм.
Министр спорта региона Гаурав Гаутам заявил, что спортивный инспектор округа Рохтак отстранен от работы, а также пообещал принять строгие меры после расследования инцидента. Отмечается, что перед этим в понедельник в соседнем регионе по аналогичным причинам погиб 15-летний подросток.