Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца
Баскетбол
 
17:21 27.11.2025 (обновлено: 18:16 27.11.2025)
Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца
Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца
Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати умер из-за падения на него баскетбольного кольца, сообщает Indian Express.
2025
Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца

Юный баскетболист в Индии умер в результате падения кольца

© Фото : Хардик Рати/XИгрок юниорской сборной Индии Хардик Рати
Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Хардик Рати/X
Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Игрок юниорской сборной Индии Хардик Рати умер из-за падения на него баскетбольного кольца, сообщает Indian Express.
По информации источника, инцидент произошел во вторник в округе Рохтак штата Харьяна и попал на камеры наблюдения, где видно, как 16-летний Рати прыгает, пытаясь повиснуть на кольце. Плохо закрепленная конструкция падает на грудь игроку, который был госпитализирован в течение 20 минут, но позднее умер в больнице от полученных травм.
Министр спорта региона Гаурав Гаутам заявил, что спортивный инспектор округа Рохтак отстранен от работы, а также пообещал принять строгие меры после расследования инцидента. Отмечается, что перед этим в понедельник в соседнем регионе по аналогичным причинам погиб 15-летний подросток.
