Игрок юниорской сборной Индии по баскетболу умер после падения кольца

По информации источника, инцидент произошел во вторник в округе Рохтак штата Харьяна и попал на камеры наблюдения, где видно, как 16-летний Рати прыгает, пытаясь повиснуть на кольце. Плохо закрепленная конструкция падает на грудь игроку, который был госпитализирован в течение 20 минут, но позднее умер в больнице от полученных травм.