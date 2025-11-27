Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" благодаря 59 сейвам Серебрякова обыграл "Металлург" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
19:28 27.11.2025
"Авангард" благодаря 59 сейвам Серебрякова обыграл "Металлург" в матче КХЛ
"Авангард" благодаря 59 сейвам Серебрякова обыграл "Металлург" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" дома уступил омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
авангард
металлург (магнитогорск)
никита серебряков
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), авангард, металлург (магнитогорск), никита серебряков
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Авангард, Металлург (Магнитогорск), Никита Серебряков
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" дома уступил омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (4-я минута), Василий Пономарев (11) и Эндрю Потуральски (51). У "Металлурга" отличился Сергей Толчинский (36).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
1 : 3
Авангард
35:49 • Сергей Толчинский
(Руслан Исхаков, Илья Набоков)
03:32 • Артем Блажиевский
(Александр Волков)
10:52 • Василий Пономарев
(Игорь Мартынов, Дмитрий Рашевский)
50:17 • Эндрю Потуральски
(Джованни Фьоре, Артем Блажиевский)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков отразил 59 из 60 бросков. Главный тренер омичей канадец Ги Буше одержал свою 50-ю победу в КХЛ.
"Металлург" (48 очков) продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. "Авангард" (41) поднялся на вторую строчку.
В следующем матче "Металлург" примет астанинский "Барыс" 29 ноября, "Авангард" 4 декабря дома сыграет с "Сочи".
В другом матче "Салават Юлаев" в Уфе обыграл "Барыс" со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1).
