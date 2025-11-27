"Авангард" благодаря 59 сейвам Серебрякова обыграл "Металлург" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" дома уступил омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (4-я минута), Василий Пономарев (11) и Эндрю Потуральски (51). У "Металлурга" отличился Сергей Толчинский (36).
