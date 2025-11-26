https://ria.ru/20251126/zhulin-2057618531.html
Жулин рассказал о переносе операции у Нарижного
Жулин рассказал о переносе операции у Нарижного - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Жулин рассказал о переносе операции у Нарижного
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что операция российского фигуриста Девида Нарижного на колене отложена до декабря. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Жулин рассказал о переносе операции у Нарижного
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что операция российского фигуриста Девида Нарижного на колене отложена до декабря.
Ранее тренер Нарижного Жулин
сообщил РИА Новости, что врачи не могут поставить спортсмену точный диагноз по поводу проблем с коленом.
"Насколько я знаю, Девида должны прооперировать в декабре. Операция откладывается, так как в клинике пока нет необходимого дорогостоящего препарата. Ждут, когда он придет", - сказал Жулин.
Нарижный
, выступающий в паре с Ириной Хаврониной
, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье пара перешла от тренера Дениса Самохина к Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.