https://ria.ru/20251126/yarosh--2057561989.html
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Словацкий защитник московского "Спартака" Кристиан Ярош получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T01:22:00+03:00
2025-11-26T01:22:00+03:00
2025-11-26T01:22:00+03:00
хоккей
спорт
кристиан ярош
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
алексей жамнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881664551_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_0f40dca60501ded7ffa58badbd0bc2b3.jpg
/20251126/poryadin-2057561866.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881664551_91:0:647:417_1920x0_80_0_0_15a70cecc95ec552cdd1e959a2067737.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кристиан ярош, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), алексей жамнов
Хоккей, Спорт, Кристиан Ярош, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Алексей Жамнов
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Жамнов заявил, что Ярош получил травму в матче КХЛ с "Ак Барсом"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий защитник московского "Спартака" Кристиан Ярош получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщил главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов.
"Спартак" во вторник на своем льду обыграл "Ак Барс" со счетом 1:0. Ярош получил травму во втором периоде и досрочно завершил матч.
"Ярош получил микротравму, поэтому не смог доиграть матч. Завтра появится понимание по срокам его восстановления", - сказал Жамнов журналистам.
Автором победного гола в составе "Спартака" стал Иван Морозов, который забросил четвертую шайбу в пяти последних матчах чемпионата после временного отстранения. Для "красно-белых" победа над "Ак Барсом" стала второй в последних шести играх "регулярки". После 30 матчей чемпионата подопечные Жамнова занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 33 очка.
«
"Был разговор внутри команды и вчера, и сегодня перед игрой. Главное, чтобы это стало заделом на будущее. У ребят есть потенциал, надо научиться играть правильно. У нас нет проходных матчей. Мы должны настраиваться на каждую игру, действовать одной командой. Сегодня я не могу упрекнуть никого. Все бились. Да, были ошибки, но все старались. Если говорить про Морозова, то надеюсь, он продолжит так до конца сезона. У Ивана хороший бросок. Иногда он им не пользуется. Не только я, но и все ребята в команде рады, что он вернулся", - добавил Жамнов.