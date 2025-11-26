Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"

«

"Был разговор внутри команды и вчера, и сегодня перед игрой. Главное, чтобы это стало заделом на будущее. У ребят есть потенциал, надо научиться играть правильно. У нас нет проходных матчей. Мы должны настраиваться на каждую игру, действовать одной командой. Сегодня я не могу упрекнуть никого. Все бились. Да, были ошибки, но все старались. Если говорить про Морозова, то надеюсь, он продолжит так до конца сезона. У Ивана хороший бросок. Иногда он им не пользуется. Не только я, но и все ребята в команде рады, что он вернулся", - добавил Жамнов.