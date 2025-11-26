Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Хоккей
Хоккей
 
01:22 26.11.2025
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"
Словацкий защитник московского "Спартака" Кристиан Ярош получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против...
хоккей
спорт
кристиан ярош
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
алексей жамнов
Хоккеист "Спартака" получил травму в матче с "Ак Барсом"

Жамнов заявил, что Ярош получил травму в матче КХЛ с "Ак Барсом"

Словацкий защитник ЦСКА Кристиан Ярош
Словацкий защитник ЦСКА Кристиан Ярош - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба ПХК ЦСКА
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий защитник московского "Спартака" Кристиан Ярош получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщил главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов.
"Спартак" во вторник на своем льду обыграл "Ак Барс" со счетом 1:0. Ярош получил травму во втором периоде и досрочно завершил матч.
"Ярош получил микротравму, поэтому не смог доиграть матч. Завтра появится понимание по срокам его восстановления", - сказал Жамнов журналистам.
Автором победного гола в составе "Спартака" стал Иван Морозов, который забросил четвертую шайбу в пяти последних матчах чемпионата после временного отстранения. Для "красно-белых" победа над "Ак Барсом" стала второй в последних шести играх "регулярки". После 30 матчей чемпионата подопечные Жамнова занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 33 очка.
«
"Был разговор внутри команды и вчера, и сегодня перед игрой. Главное, чтобы это стало заделом на будущее. У ребят есть потенциал, надо научиться играть правильно. У нас нет проходных матчей. Мы должны настраиваться на каждую игру, действовать одной командой. Сегодня я не могу упрекнуть никого. Все бились. Да, были ошибки, но все старались. Если говорить про Морозова, то надеюсь, он продолжит так до конца сезона. У Ивана хороший бросок. Иногда он им не пользуется. Не только я, но и все ребята в команде рады, что он вернулся", - добавил Жамнов.
