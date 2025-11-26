Тарасова заявила, что не видела мать Костылевой на тренировках

"Многие об этом говорят… Но я не хотела бы участвовать в этом обсуждении, потому что не знаю деталей. Не могу вам ничего сказать", - добавила Тарасова.

Как утверждает Плющенко, мать 14-летней Елены Костылевой ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.