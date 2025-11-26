Рейтинг@Mail.ru
Тарасова заявила, что не видела мать Костылевой на тренировках
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:27 26.11.2025 (обновлено: 19:12 26.11.2025)
Тарасова заявила, что не видела мать Костылевой на тренировках
Тарасова заявила, что не видела мать Костылевой на тренировках
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что посещала тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и не видела на них мать фигуристки Елены Костылевой Ирину.
Тарасова заявила, что не видела мать Костылевой на тренировках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Татьяна Тарасова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что посещала тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и не видела на них мать фигуристки Елены Костылевой Ирину.
Во вторник стало известно, что Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.
«
"Я была на тренировках у Жени. Мама на тренировках не присутствовала. Неужели он действительно обратился?" - сказала Тарасова.
«
"Многие об этом говорят… Но я не хотела бы участвовать в этом обсуждении, потому что не знаю деталей. Не могу вам ничего сказать", - добавила Тарасова.
Как утверждает Плющенко, мать 14-летней Елены Костылевой ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
Фигурное катание
 
