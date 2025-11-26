https://ria.ru/20251126/svechnikov--2057558936.html
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал слухами сообщения о том, что он хотел покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал слухами сообщения о том, что он хотел покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что 25-летний Свечников недоволен своим положением в "Каролине" и готов покинуть клуб.
«
"Совершенно нет. Это слухи, а я не обсуждаю подобные слухи, хотя спасибо за вопрос. Так обстоят дела последние года два. Пару лет назад я удалился из социальных сетей, так что я их не читаю", - цитирует Свечникова The Hockey News.
Свечников в текущем сезоне сыграл за "Каролину" 22 матча и набрал 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 30 баллов.
Свечников был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 500 матчей в НХЛ и 376 (158+218) очков.