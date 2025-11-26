Рейтинг@Mail.ru
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:55 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/svechnikov--2057558936.html
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал слухами сообщения о том, что он хотел покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T00:55:00+03:00
2025-11-26T00:55:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912012285_0:350:1080:958_1920x0_80_0_0_1a68c1ea5a77f3b01b41c1288862e651.jpg
/20251125/vasilevskiy-2057331152.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912012285_0:249:1080:1059_1920x0_80_0_0_3f77721564746fa7f7ea5f9a8a07c43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей свечников, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"

Хоккеист Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"

© Фото : Социальные сети "Каролины Харрикейнз"Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников празднует гол
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников празднует гол - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Социальные сети "Каролины Харрикейнз"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал слухами сообщения о том, что он хотел покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что 25-летний Свечников недоволен своим положением в "Каролине" и готов покинуть клуб.
«
"Совершенно нет. Это слухи, а я не обсуждаю подобные слухи, хотя спасибо за вопрос. Так обстоят дела последние года два. Пару лет назад я удалился из социальных сетей, так что я их не читаю", - цитирует Свечникова The Hockey News.
Свечников в текущем сезоне сыграл за "Каролину" 22 матча и набрал 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 30 баллов.
Свечников был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 500 матчей в НХЛ и 376 (158+218) очков.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Василевского признали третьей звездой дня в НХЛ
25 ноября, 10:07
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала