Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"

"Совершенно нет. Это слухи, а я не обсуждаю подобные слухи, хотя спасибо за вопрос. Так обстоят дела последние года два. Пару лет назад я удалился из социальных сетей, так что я их не читаю", - цитирует Свечникова The Hockey News.