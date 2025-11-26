Рейтинг@Mail.ru
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
20:27 26.11.2025 (обновлено: 20:59 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/nyui-2057832693.html
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"
Бывший технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи в 2026 году станет новым руководителем команды "Формулы-1" "Астон Мартин", сообщается на сайте британской... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T20:27:00+03:00
2025-11-26T20:59:00+03:00
формула-1
спорт
эдриан ньюи
астон мартин
уильямс
кристиан хорнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74768/05/747680526_0:213:4896:2967_1920x0_80_0_0_52e3b5b53730c876d99b1774fc0220db.jpg
/20251126/piastri-2057761468.html
спорт, эдриан ньюи, астон мартин, уильямс, кристиан хорнер
Формула-1, Спорт, Эдриан Ньюи, Астон Мартин, Уильямс, Кристиан Хорнер
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"

Конструктор чемпионских болидов "Ред Булл" Ньюи возглавит команду "Астон Мартин"

© Фото : AP Photo/Silvia IzquierdoЭдриан Ньюи
Эдриан Ньюи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : AP Photo/Silvia Izquierdo
Эдриан Ньюи. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи в 2026 году станет новым руководителем команды "Формулы-1" "Астон Мартин", сообщается на сайте британской "конюшни".
В марте покинувший "Ред Булл" Ньюи занял должность управляющего технического партнера "Астон Мартин". В новом сезоне он сменит на позиции руководителя команды Энди Коуэлла, который займет должность директора по стратегии.
«
"Коуэлл и Ньюи договорились разделить свои обязанности, чтобы сосредоточиться на своих индивидуальных сильных сторонах и опыте, обеспечивая организационную эффективность. Ньюи будет руководить технической командой, включая работу с машиной на трассе", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что "Астон Мартин" может возглавить уволенный из "Ред Булл" Кристиан Хорнер.
Ньюи 66 лет, за время его работы в "Ред Булл" австрийская команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а ее пилоты семь раз становились победителями чемпионатов "Формулы-1". Также британец конструировал чемпионские болиды "Уильямса" и "Макларена".
Формула-1СпортЭдриан НьюиАстон МартинУильямсКристиан Хорнер
 
