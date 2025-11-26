Глава аппарата Пашиняна отправился в Москву на прощание с Симоняном

ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян отправился в Москву для участия в церемонии прощания с олимпийским чемпионом по футболу Никитой Симоняном, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Арутюнян в Москве примет участие в церемонии прощания с легендарным футболистом, заслуженным тренером, заслуженным мастером спорта и четырёхкратным чемпионом СССР Никитой Симоняном", - говорится в сообщении.
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 23:30
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве. Ранее в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили РИА Новости, что церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" - домашнем стадионе "Спартака".
Симонян являлся олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту, француз Шарль Кост.