Гимнасты Листунова и Маринов выиграли золото Кубка Воронина

Россияне Виктория Листунова и Даниел Маринов завоевали золотые медали на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне Виктория Листунова и Даниел Маринов завоевали золотые медали на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который проходит в Москве.
За выступление на параллельных брусьях бронзовый призер чемпионата мира Маринов получил 14,633 балла. Вторым стал Иван Куляк (14,100), третьим - представитель Армении Артур Давтян (13,233).
Олимпийская чемпионка Листунова в упражнениях на разновысоких брусьях показала результат 14,766 балла. Второй стала Людмила Рощина (14,066), бронзу завоевала белоруска Ульяна Кузьменкова (12,733).
Результаты в остальных упражнениях:
- женщины, вольные упражнения: 1. Людмила Рощина (13,466), 2. Эвелина Ежова (Казахстан, 12,700), 3. Ульяна Кузьменкова (Белоруссия, 12,466);
- женщины, упражнения на бревне: 1. Екатерина Андреева (13,400), 2. Анастасия Сманцер (Белоруссия, 13,233), 3. Людмила Рощина (12,200);
- женщины, опорный прыжок: 1. Елизавета Ус (13,016), 2. Эвелина Ежова (Казахстан, 12,916), 3. Людмила Рощина (12,499);
- мужчины, вольные упражнения: 1. Иван Куляк (13,300), 2. Артур Давтян (Армения, 13,100), 3. Богдан Ильинков (Белоруссия, 12,800);
- мужчины, конь: 1. Нариман Курбанов (Казахстан, 15,033), 2. Ранель Сафиуллин (13,966), 3. Савелий Съедин (13,600);
- мужчины, кольца: 1. Илья Заика (13,133), 2. Артур Давтян (Армения, 13,733), 3. Алексей Ростов (13,033);
- мужчины, опорный прыжок: 1. Алексей Усачев (13,800), 2. Артур Давтян (Армения, 13,650), 3. Даниел Маринов (13,183);
- мужчины, перекладина: 1. Сергей Найдин (14,100), 2. Савелий Съедин (13,833), 3. Богдан Ильинков (Белоруссия, 13,066).