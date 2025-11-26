Гимнасты Листунова и Маринов выиграли золото Кубка Воронина

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне Виктория Листунова и Даниел Маринов завоевали золотые медали на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который проходит в Москве.

За выступление на параллельных брусьях бронзовый призер чемпионата мира Маринов получил 14,633 балла. Вторым стал Иван Куляк (14,100), третьим - представитель Армении Артур Давтян (13,233).

Олимпийская чемпионка Листунова в упражнениях на разновысоких брусьях показала результат 14,766 балла. Второй стала Людмила Рощина (14,066), бронзу завоевала белоруска Ульяна Кузьменкова (12,733).

Результаты в остальных упражнениях: