Тренер Митрофанова дала характеристику фигуристке Костылевой после скандала
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:10 26.11.2025 (обновлено: 21:23 26.11.2025)
Тренер Митрофанова дала характеристику фигуристке Костылевой после скандала
Тренер Митрофанова дала характеристику фигуристке Костылевой после скандала - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Тренер Митрофанова дала характеристику фигуристке Костылевой после скандала
Тренер Екатерина Митрофанова в интервью РИА Новости назвала чемпионку России среди юниоров фигуристку Елену Костылеву очень доброй и благодарной. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
фигурное катание
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
спорт
скандал
Елена Костылева
Елена Костылева. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Тренер Екатерина Митрофанова в интервью РИА Новости назвала чемпионку России среди юниоров фигуристку Елену Костылеву очень доброй и благодарной.
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своих соцсетях сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
"Она очень добрая, веселая и отзывчивая, - сказала Митрофанова в ответ на вопрос, какова Елена вне льда. - Очень благодарная девочка, всегда скажет "спасибо". Никогда не слышала от нее никакого негатива ни к кому. Для меня она все еще добрый, светлый, красивый и очень трудоспособный ребенок".
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
 
Фигурное катание Елена Костылева (фигурное катание) Евгений Плющенко Спорт скандал
 
