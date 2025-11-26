Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Мама фигуристки Елены Костылевой не в первый раз ведет себя крайне неадекватно, ей следовало бы не вмешиваться в тренировочный процесс Евгения Плющенко, иначе она может сломать карьеру перспективной спортсменке, заявил РИА Новости заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее удалили с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с дочерью в раздевалке на территории комплекса. По его словам, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

« "Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама - просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе , а потом перешла к Жене (Плющенко). И везде у нее возникала одна и та же история", - сказал Жулин

"Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребенка. Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она", - добавил собеседник агентства.