Рейтинг@Mail.ru
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:45 26.11.2025 (обновлено: 19:15 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/kostyleva-2057615455.html
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности
Мама фигуристки Елены Костылевой не в первый раз ведет себя крайне неадекватно, ей следовало бы не вмешиваться в тренировочный процесс Евгения Плющенко, иначе... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T10:45:00+03:00
2025-11-26T19:15:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
александр жулин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_0:28:650:395_1920x0_80_0_0_8f746429c6870ef34ebb3b2a728e356c.jpg
/20251125/zhaloba-2057401267.html
/20250723/kostyleva-2030912139.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_44:0:620:432_1920x0_80_0_0_0cb1d53ef2ef53bc2b0cfe6a82ff9635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), александр жулин
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Александр Жулин
Жулин обвинил мать Костылевой в неадекватности

Жулин назвал маму Костылевой неадекватной и способной угробить дочь

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : KOMAROVA_JULIA
Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Мама фигуристки Елены Костылевой не в первый раз ведет себя крайне неадекватно, ей следовало бы не вмешиваться в тренировочный процесс Евгения Плющенко, иначе она может сломать карьеру перспективной спортсменке, заявил РИА Новости заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее удалили с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с дочерью в раздевалке на территории комплекса. По его словам, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Плющенко подал жалобу на мать Костылевой
25 ноября, 13:51
«
"Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама - просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене (Плющенко). И везде у нее возникала одна и та же история", - сказал Жулин.
"Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребенка. Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она", - добавил собеседник агентства.
Ранее известная своими эмоциональными высказываниями Ирина Костылева обвинила Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина от своего имени выпустила обращение, в котором сообщила, что у них с дочерью все хорошо. Плющенко назвал фейковой историю с видеообращениями матери его ученицы о якобы имевшем место похищении.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Плющенко унижает мама фигуристки: почему Костылева снова закатила скандал
23 июля, 19:35
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Александр Жулин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала