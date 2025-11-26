"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать

Скандал вокруг суперталантливой фигуристки Елены Костылевой и ее мамы Ирины разгорелся на полную мощь. Что происходит с 14-летней девочкой? РИА Новости Спорт поговорило с Екатериной Митрофановой — тренером, которая работает с Леной со времен ее тренировок на катке "Москвич" и по сей день в академии Евгения Плющенко.

"Пришла к Плющенко, когда Ирина была в нормальном состоянии"

- Сколько лет вы знакомы с Леной и с Ириной?

- Три года. Скоро пойдет четвертый.

- Во время работы в "Москвиче" вы сталкивались с чем-то, что уже тогда вызывало бы настороженность?

- Безусловно, была ругань - это ни для кого не секрет, и писанина в адрес действующих и бывших тренеров от Ирины. Сейчас пошло очень сильное обострение.

- Насколько трудно работать с человеком подобного типажа? И как вы это для себя воспринимали? Возможно, думали, что со временем все образуется…

- У нас были разные времена. То все хорошо, то плохо, а порой – совсем ужасно. Но раньше мы хотя бы могли найти общий язык. Мы, тренеры, всегда готовы идти навстречу спортсменам и их родителям – не только Лены, но и в принципе. В былые времена – и до академии Плющенко, и уже здесь – удавалось прийти к компромиссу. Но потом это стало невозможным. Идут сплошные обвинения всех вокруг, при этом на контакт ни с кем она (Ирина) не идет. И ее версии событий не сходятся вообще ни с чьими другими. Раньше мы работали на некую общую цель. Теперь же не могу сказать, что есть хоть какой-то общий язык с этим человеком.

- Когда Лена с мамой ушли из "Москвича", вы через некоторое время последовали за ними. Почему? Ведь вам в ту пору доставалось от Ирины ничуть не меньше, чем Игорю Лютикову, тренировавшему Лену.

- В тот момент было очень много хейта в мой адрес. Моя фамилия звучала, мне кажется, везде. Я к такому не привыкла, никогда не искала внимания, не общалась с журналистами…

Пригласила меня Яна Александровна (Рудковская) по просьбе мамы. Мы поговорили, и я пошла на определенные условия – что мама сейчас в нормальном состоянии, будут определенные условия в работе с Леной.

Почему я в принципе пошла? Потому что я безумно люблю этого ребенка. Это невероятно талантливый спортсмен, настоящий бриллиант, который встречается очень редко. Я понимаю, что в нее вложено много труда, но помимо этого она еще и чрезвычайно одаренная. Для любого тренера это честь – работать с таким спортсменом, поэтому я согласилась. А что до того, что пишет и говорит мама… Ну, что поделать.

- Обстановка в "Ангелах Плющенко" в отношении Ирины начала сильно ухудшаться.

- Да. Мы видим сплошное обвинение всех вокруг, несмотря на то, что эти люди дали ей очень много. Тренерский штаб во главе с Евгением Викторовичем очень вовлечен в работу с Леной. Поэтому читать все эти обвинения крайне неприятно.

- У вас есть версия, почему это вообще происходит? К примеру, когда РИА Новости делало интервью на эту же тему с Лютиковым, он предположил, что за счет этой публичной агрессии Ирина как бы хочет защитить дочь.

- Я думаю, это безумные амбиции, которые переходят любые грани. И в них не слышится состояние ребенка. Не спрашивается, как он, что ему нужно. И нападки на нас и на Евгения Викторовича идут, как мне кажется, потому что мы стараемся сопоставлять амбиции с текущей реальностью. У спортсменов бывают травмы и другие проблемы. А здесь, такое ощущение, на все это абсолютно все равно. Главное – результат, и неважно, каким путем. Что же касается тренеров, то, я считаю, все, кто работал с Леной, делали максимум возможного для этой девочки.

- Ощущение, что для любого тренера Лена Костылева – настоящий подарок. Это же потенциальные медали, потенциальное имя тренера.

- Конечно. Как минимум неразумно писать такое. Ни один тренер не будет заинтересован в развале ребенка, который приносит ему и себе медали и популярность. Думаю, если спросить у самой Лены, то она скажет, что не хотела бы кататься у тренеров, которые пытаются ее "разложить", как пишет мама.

"Думаю, ребенок не в безопасности за пределами льда"

- Как можно охарактеризовать обстановку вокруг Ирины и Елены сейчас?

- У нас полный контакт с Леной. И ноль контакта с мамой. Она никак не может взять себя в руки, и мы не можем найти никакого компромисса, как бы ни старались. Все ухудшается день ото дня. И такое ощущение, что ничего положительного и не предвидится.

- Соответствует ли действительности информация, что у Лены обнаружились раны на теле?

- Раны действительно были обнаружены. То, что было написано в соцсетях об этом, – правда.

- Откуда они могли произойти?

- Не хотелось бы предполагать на этот счет. Это дело ребенка, и она сама расскажет, если посчитает нужным. Я же могу сказать, что это абсолютно точно нездоровая и ненормальная атмосфера вокруг ребенка, которая создается изо дня в день.

- Исходя из того, что вы видите каждый день – ребенок находится в безопасности? Или есть угрозы?

- Ребенок в безопасности во время тренировок. То, что происходит за пределами льда… Думаю, если есть такие звоночки – нет. Но рассказывать подробности, я считаю, должен сам ребенок, если захочет сделать это.

Я благодарна Евгению Викторовичу за то, что он делает для своих спортсменов и тренеров. Очень рада оказаться в этом месте, работать с ним. Я желаю Лене большого будущего, очень на это надеюсь. У нас отличный союз, и результаты это доказывают. Да, сейчас был небольшой спад, но глобально результаты это доказывают. Все будет хорошо.

- Насчет спада – но ведь у Лены были травмы. О которых Ирина в том числе сообщала сама.

- Да, и это тоже не вяжется. Она сама открыто сообщает про травмы, а затем пишет, что Лена такая-сякая, что тренеры ничего не делают… То, что Лена в принципе вышла на этапы Гран-при в Москве и в Омске, – это уже говорит о ее характере и навыках. Она еще совсем юная, но у нее уже впечатляющий характер.

- Насколько серьезная ситуация с травмами Лены в принципе? Из уст мамы все звучит так, будто у девочки их какое-то безумное количество.

- А есть ли у нас в принципе здоровые спортсмены? Если далеко не ходить – сколько операций перенес Евгений Викторович? И сколько он потом взял медалей.

У нас травмоопасный вид спорта, очень большие нагрузки, поэтому повреждения, к сожалению, случаются. Но это очень нелогично, что мама пишет про травмы, но при этом жалуется, что ей не дают 3-4-5 часов тренировок. Травмы – неотъемлемая часть спорта, но мы стараемся сохранить здоровье спортсменов и Лены в частности.

Мы составляем план тренировок и отдыха, исходя из состояния Лены. Никогда не бывает такого, что Лена говорит "не могу", а мы ей – "надо". Прыгать по 40 ультра-си, как пишется в соцсетях… Мама пишет, что Евгений Викторович не дает ей много прокатов, еще что-то – ну, значит, сейчас такое состояние у спортсменки, и подобное может привести к чему-то страшному!

- Правильно ли будет сказать, что то, как сейчас выступает Лена, – это планомерная подготовка, без форсажа?

- Да. Все контролируется Евгением Викторовичем – где добавить нагрузку, а где убавить. Но мама хочет, чтобы у девочки всегда был пик. Насколько же ее хватит-то, если она всегда будет на пике формы? Девочка растет, у нее меняется организм – это все тоже нужно учитывать.

- Вы общаетесь с Ириной?

- Нет. На данный момент она у меня не в блоке, но это потому, что в прошлом сезоне мы с Леной ездили на этап Гран-при в Красноярск. Мамы с ней не было, и поэтому мне нужно было держать с ней связь, чтобы она была в курсе, что происходит с ребенком.

До этого она была у меня заблокирована. Я сделала это, чтобы сохранить свою нервную систему и оградить себя от этого потока негатива и нападок. Никакого общения у меня с ней нет.

- Понятно, что здесь уже не может быть идеального решения. И тем не менее – каким вы его в теории видите для себя?

- Мама поменяет свое мнение о собственном ребенке и о тренерах. Извинится публично и будет, приводя девочку на каток, доверять специалистам работу с ней. Будет смотреть результаты объективно, а не как ей хочется видеть. Чтобы она могла похвалить ребенка, а не только критиковать. По-другому с ней не может быть никакого союза.

- Очень часто говорится и пишется о Лене как о спортсменке. Какой вы видите ее вне льда?

- Она очень добрая, веселая и отзывчивая. Очень благодарная девочка, всегда скажет "спасибо". Никогда не слышала от нее никакого негатива ни к кому. Для меня она все еще добрый светлый, красивый и очень трудоспособный ребенок.

- В такой обстановке, которая сформировалась вокруг нее сейчас, реально заниматься профессиональным спортом и быть успешным?