"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:03 26.11.2025 (обновлено: 17:22 27.11.2025)
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
Скандал вокруг суперталантливой фигуристки Елены Костылевой и ее мамы Ирины разгорелся на полную мощь. Что происходит с 14-летней девочкой? РИА Новости Спорт
фигурное катание
елена костылева (фигурное катание)
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Скандал вокруг суперталантливой фигуристки Елены Костылевой и ее мамы Ирины разгорелся на полную мощь. Что происходит с 14-летней девочкой? РИА Новости Спорт поговорило с Екатериной Митрофановой — тренером, которая работает с Леной со времен ее тренировок на катке "Москвич" и по сей день в академии Евгения Плющенко.

"Пришла к Плющенко, когда Ирина была в нормальном состоянии"

- Сколько лет вы знакомы с Леной и с Ириной?
- Три года. Скоро пойдет четвертый.
- Во время работы в "Москвиче" вы сталкивались с чем-то, что уже тогда вызывало бы настороженность?
- Безусловно, была ругань - это ни для кого не секрет, и писанина в адрес действующих и бывших тренеров от Ирины. Сейчас пошло очень сильное обострение.
- Насколько трудно работать с человеком подобного типажа? И как вы это для себя воспринимали? Возможно, думали, что со временем все образуется…
- У нас были разные времена. То все хорошо, то плохо, а порой – совсем ужасно. Но раньше мы хотя бы могли найти общий язык. Мы, тренеры, всегда готовы идти навстречу спортсменам и их родителям – не только Лены, но и в принципе. В былые времена – и до академии Плющенко, и уже здесь – удавалось прийти к компромиссу. Но потом это стало невозможным. Идут сплошные обвинения всех вокруг, при этом на контакт ни с кем она (Ирина) не идет. И ее версии событий не сходятся вообще ни с чьими другими. Раньше мы работали на некую общую цель. Теперь же не могу сказать, что есть хоть какой-то общий язык с этим человеком.
- Когда Лена с мамой ушли из "Москвича", вы через некоторое время последовали за ними. Почему? Ведь вам в ту пору доставалось от Ирины ничуть не меньше, чем Игорю Лютикову, тренировавшему Лену.
- В тот момент было очень много хейта в мой адрес. Моя фамилия звучала, мне кажется, везде. Я к такому не привыкла, никогда не искала внимания, не общалась с журналистами…
Пригласила меня Яна Александровна (Рудковская) по просьбе мамы. Мы поговорили, и я пошла на определенные условия – что мама сейчас в нормальном состоянии, будут определенные условия в работе с Леной.
Почему я в принципе пошла? Потому что я безумно люблю этого ребенка. Это невероятно талантливый спортсмен, настоящий бриллиант, который встречается очень редко. Я понимаю, что в нее вложено много труда, но помимо этого она еще и чрезвычайно одаренная. Для любого тренера это честь – работать с таким спортсменом, поэтому я согласилась. А что до того, что пишет и говорит мама… Ну, что поделать.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Плющенко унижает мама фигуристки: почему Костылева снова закатила скандал
23 июля, 19:35
- Обстановка в "Ангелах Плющенко" в отношении Ирины начала сильно ухудшаться.
- Да. Мы видим сплошное обвинение всех вокруг, несмотря на то, что эти люди дали ей очень много. Тренерский штаб во главе с Евгением Викторовичем очень вовлечен в работу с Леной. Поэтому читать все эти обвинения крайне неприятно.
- У вас есть версия, почему это вообще происходит? К примеру, когда РИА Новости делало интервью на эту же тему с Лютиковым, он предположил, что за счет этой публичной агрессии Ирина как бы хочет защитить дочь.
- Я думаю, это безумные амбиции, которые переходят любые грани. И в них не слышится состояние ребенка. Не спрашивается, как он, что ему нужно. И нападки на нас и на Евгения Викторовича идут, как мне кажется, потому что мы стараемся сопоставлять амбиции с текущей реальностью. У спортсменов бывают травмы и другие проблемы. А здесь, такое ощущение, на все это абсолютно все равно. Главное – результат, и неважно, каким путем. Что же касается тренеров, то, я считаю, все, кто работал с Леной, делали максимум возможного для этой девочки.
- Ощущение, что для любого тренера Лена Костылева – настоящий подарок. Это же потенциальные медали, потенциальное имя тренера.
- Конечно. Как минимум неразумно писать такое. Ни один тренер не будет заинтересован в развале ребенка, который приносит ему и себе медали и популярность. Думаю, если спросить у самой Лены, то она скажет, что не хотела бы кататься у тренеров, которые пытаются ее "разложить", как пишет мама.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир

"Думаю, ребенок не в безопасности за пределами льда"

- Как можно охарактеризовать обстановку вокруг Ирины и Елены сейчас?
- У нас полный контакт с Леной. И ноль контакта с мамой. Она никак не может взять себя в руки, и мы не можем найти никакого компромисса, как бы ни старались. Все ухудшается день ото дня. И такое ощущение, что ничего положительного и не предвидится.
- Соответствует ли действительности информация, что у Лены обнаружились раны на теле?
- Раны действительно были обнаружены. То, что было написано в соцсетях об этом, – правда.
- Откуда они могли произойти?
- Не хотелось бы предполагать на этот счет. Это дело ребенка, и она сама расскажет, если посчитает нужным. Я же могу сказать, что это абсолютно точно нездоровая и ненормальная атмосфера вокруг ребенка, которая создается изо дня в день.
Елизавета Нугуманова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
26 ноября, 12:55
- Исходя из того, что вы видите каждый день – ребенок находится в безопасности? Или есть угрозы?
- Ребенок в безопасности во время тренировок. То, что происходит за пределами льда… Думаю, если есть такие звоночки – нет. Но рассказывать подробности, я считаю, должен сам ребенок, если захочет сделать это.
Я благодарна Евгению Викторовичу за то, что он делает для своих спортсменов и тренеров. Очень рада оказаться в этом месте, работать с ним. Я желаю Лене большого будущего, очень на это надеюсь. У нас отличный союз, и результаты это доказывают. Да, сейчас был небольшой спад, но глобально результаты это доказывают. Все будет хорошо.
- Насчет спада – но ведь у Лены были травмы. О которых Ирина в том числе сообщала сама.
- Да, и это тоже не вяжется. Она сама открыто сообщает про травмы, а затем пишет, что Лена такая-сякая, что тренеры ничего не делают… То, что Лена в принципе вышла на этапы Гран-при в Москве и в Омске, – это уже говорит о ее характере и навыках. Она еще совсем юная, но у нее уже впечатляющий характер.
- Насколько серьезная ситуация с травмами Лены в принципе? Из уст мамы все звучит так, будто у девочки их какое-то безумное количество.
- А есть ли у нас в принципе здоровые спортсмены? Если далеко не ходить – сколько операций перенес Евгений Викторович? И сколько он потом взял медалей.
У нас травмоопасный вид спорта, очень большие нагрузки, поэтому повреждения, к сожалению, случаются. Но это очень нелогично, что мама пишет про травмы, но при этом жалуется, что ей не дают 3-4-5 часов тренировок. Травмы – неотъемлемая часть спорта, но мы стараемся сохранить здоровье спортсменов и Лены в частности.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристка Елена Костылева
Мы составляем план тренировок и отдыха, исходя из состояния Лены. Никогда не бывает такого, что Лена говорит "не могу", а мы ей – "надо". Прыгать по 40 ультра-си, как пишется в соцсетях… Мама пишет, что Евгений Викторович не дает ей много прокатов, еще что-то – ну, значит, сейчас такое состояние у спортсменки, и подобное может привести к чему-то страшному!
- Правильно ли будет сказать, что то, как сейчас выступает Лена, – это планомерная подготовка, без форсажа?
- Да. Все контролируется Евгением Викторовичем – где добавить нагрузку, а где убавить. Но мама хочет, чтобы у девочки всегда был пик. Насколько же ее хватит-то, если она всегда будет на пике формы? Девочка растет, у нее меняется организм – это все тоже нужно учитывать.
- Вы общаетесь с Ириной?
- Нет. На данный момент она у меня не в блоке, но это потому, что в прошлом сезоне мы с Леной ездили на этап Гран-при в Красноярск. Мамы с ней не было, и поэтому мне нужно было держать с ней связь, чтобы она была в курсе, что происходит с ребенком.
До этого она была у меня заблокирована. Я сделала это, чтобы сохранить свою нервную систему и оградить себя от этого потока негатива и нападок. Никакого общения у меня с ней нет.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при
23 ноября, 20:33
- Понятно, что здесь уже не может быть идеального решения. И тем не менее – каким вы его в теории видите для себя?
- Мама поменяет свое мнение о собственном ребенке и о тренерах. Извинится публично и будет, приводя девочку на каток, доверять специалистам работу с ней. Будет смотреть результаты объективно, а не как ей хочется видеть. Чтобы она могла похвалить ребенка, а не только критиковать. По-другому с ней не может быть никакого союза.
- Очень часто говорится и пишется о Лене как о спортсменке. Какой вы видите ее вне льда?
- Она очень добрая, веселая и отзывчивая. Очень благодарная девочка, всегда скажет "спасибо". Никогда не слышала от нее никакого негатива ни к кому. Для меня она все еще добрый светлый, красивый и очень трудоспособный ребенок.
- В такой обстановке, которая сформировалась вокруг нее сейчас, реально заниматься профессиональным спортом и быть успешным?
- Считаю, что для результата нужно не давление, а любовь и помощь. В обстановке постоянного прессинга ребенку может попросту стать неинтересно заниматься спортом. Если ты постоянно слышишь, что ты какая-то не такая, со временем волей-неволей начнешь этому верить. А раз так, тогда зачем это все?
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катаниеЕлена Костылева (фигурное катание)СпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
