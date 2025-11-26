Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом
26.11.2025
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом
хоккей с мячом, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей с мячом, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом

Казанское "Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом

Хоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Казанское "Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" из Первоуральска в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в среду в Казани, закончилась поражением хозяев со счетом 4:5. В составе победителей отличились Николай Прудников (22-я минута), Игорь Середкин (25, 86), Никита Николаев (39) и Эмиль Бихузин (72). У казанцев забили Алексей Торгонский (16, 34) и Иван Соловьёв (50, 87).
"Уральский трубник" с 9 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, казанское "Динамо" (1 очко) располагается на 11-й позиции.

Результаты других матчей:

  • "Волга" (Ульяновск) - "Саяны" (Абакан) - 5:2;
  • "Родина" (Киров) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 5:2;
  • "Старт" (Нижний Новгород) - "Кузбасс" (Кемерово) - 5:4.
Игрок - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Хоккей с мячом
 
