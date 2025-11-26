https://ria.ru/20251126/dinamo-2057841021.html
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом
Казанское "Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" из Первоуральска в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T21:20:00+03:00
2025-11-26T21:20:00+03:00
2025-11-26T21:36:00+03:00
хоккей с мячом
чемпионат россии по хоккею с мячом
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
/20251126/dinamo-2057787709.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хоккей с мячом, чемпионат россии по хоккею с мячом, спорт
Хоккей с мячом, Чемпионат России по хоккею с мячом, Спорт
"Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом
Казанское "Динамо" проиграло "Уральскому трубнику" в матче ЧР по хоккею с мячом