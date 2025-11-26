МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" Евгений Дадонов выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает в соцсети Х журналистка Аманда Стейн со ссылкой на заявление главного тренера команды Шелдона Кифа.
Тренер заявил, что Дадонов не сможет играть в течение некоторого времени. Примерный срок его восстановления будет объявлен после проведения медицинского обследования.
36-летний россиянин травмировался 9 октября в дебютном матче за "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате, в котором его команда уступила "Каролине Харрикейнз" (3:6), после чего восстановился и провел четыре игры.
Дадонов стал игроком "Девилз" 2 июля, подписав контракт на один сезон. До этого он выступал в НХЛ за "Флориду Пантерз", "Оттаву Сенаторз", "Вегас Голден Найтс", "Монреаль Канадиенс" и "Даллас Старз". Всего на его счету 361 очко (163 гола + 198 результативных передач) в 622 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце
26 ноября, 18:30