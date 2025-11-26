Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Организаторы лишили титула победительницу конкурса "Самая сильная женщина мира" американку Джамми Букер после того, как выяснили, что она была рождена мужчиной, сообщает NY Post.
Букер одержала победу в турнире Official Strongman Games в Арлингтоне (штат Техас, США), который прошел 20-23 ноября в женской категории. Спустя несколько дней она была дисквалифицирована. Как заявили организаторы, Букер нарушила основные правила конкурса, согласно которым спортсмены должны соревноваться в категории, соответствующей их биологическому полу при рождении.
"В данной категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию. Если бы мы были осведомлены или если бы этот факт был заявлен в любой момент до или во время соревнования, этой спортсменке не было бы разрешено участвовать в женской категории", - отмечается в заявлении организаторов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"В связи с этим мы дисквалифицировали указанную спортсменку с турнира. Все очки и места участников будут изменены соответствующим образом, чтобы обеспечить распределение заслуженных мест среди всех спортсменок женской категории. Мы разочарованы вместе с теми, кто честно и законно участвовал в турнире. Мы на их стороне и выступаем за справедливость", - добавили в заявлении.
После обновленных результатов победу на турнире одержала занявшая второе место британская тяжелоатлетка Андреа Томпсон. Ранее во время церемонии вручения наград она высказала недовольство победой Букер, назвав произошедшее "чушью собачьей".
В ноябре газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных спортсменов до Игр.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. В июле ABC News со ссылкой на заявление Олимпийского комитета США (USOPC) сообщил о запрете комитетом трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.