Рейтинг@Mail.ru
Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/buker-2057641060.html
Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной
Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной
Организаторы лишили титула победительницу конкурса "Самая сильная женщина мира" американку Джамми Букер после того, как выяснили, что она была рождена мужчиной, РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T11:32:00+03:00
2025-11-26T11:32:00+03:00
сша
техас
россия
дональд трамп
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057640096_0:83:771:517_1920x0_80_0_0_75ff9468fe38f8126bf09e9f821be255.jpg
/20250114/boks-1846954185.html
/20250708/rufus-2027859604.html
сша
техас
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057640096_0:40:771:618_1920x0_80_0_0_c0e4fd657467c2ace397125b50f8166f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, техас, россия, дональд трамп, международный олимпийский комитет (мок), спорт
США, Техас, Россия, Дональд Трамп, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной

Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" Букер оказалась мужчиной

© Фото : @strong_jammie_bookerДжамми Букер
Джамми Букер - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : @strong_jammie_booker
Джамми Букер. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Организаторы лишили титула победительницу конкурса "Самая сильная женщина мира" американку Джамми Букер после того, как выяснили, что она была рождена мужчиной, сообщает NY Post.
Букер одержала победу в турнире Official Strongman Games в Арлингтоне (штат Техас, США), который прошел 20-23 ноября в женской категории. Спустя несколько дней она была дисквалифицирована. Как заявили организаторы, Букер нарушила основные правила конкурса, согласно которым спортсмены должны соревноваться в категории, соответствующей их биологическому полу при рождении.
Легендарный американский боксёр Мохаммед Али (Кассиус Маркеллус Клэй) в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Здесь нет проституток и геев": что шокировало великого Али в Москве
14 января, 09:54
"В данной категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию. Если бы мы были осведомлены или если бы этот факт был заявлен в любой момент до или во время соревнования, этой спортсменке не было бы разрешено участвовать в женской категории", - отмечается в заявлении организаторов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"В связи с этим мы дисквалифицировали указанную спортсменку с турнира. Все очки и места участников будут изменены соответствующим образом, чтобы обеспечить распределение заслуженных мест среди всех спортсменок женской категории. Мы разочарованы вместе с теми, кто честно и законно участвовал в турнире. Мы на их стороне и выступаем за справедливость", - добавили в заявлении.
После обновленных результатов победу на турнире одержала занявшая второе место британская тяжелоатлетка Андреа Томпсон. Ранее во время церемонии вручения наград она высказала недовольство победой Букер, назвав произошедшее "чушью собачьей".
В ноябре газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных спортсменов до Игр.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. В июле ABC News со ссылкой на заявление Олимпийского комитета США (USOPC) сообщил о запрете комитетом трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.
Гроза голубей Уимблдона ястреб ко кличке Руфус - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Англии считают геем главного ястреба Уимблдона из-за отказа от спаривания
8 июля, 12:02
 
СШАТехасРоссияДональд ТрампМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала