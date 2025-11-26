Обладательница титула "Самая сильная женщина мира" оказалась мужчиной

"В связи с этим мы дисквалифицировали указанную спортсменку с турнира. Все очки и места участников будут изменены соответствующим образом, чтобы обеспечить распределение заслуженных мест среди всех спортсменок женской категории. Мы разочарованы вместе с теми, кто честно и законно участвовал в турнире. Мы на их стороне и выступаем за справедливость", - добавили в заявлении.