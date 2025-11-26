Рейтинг@Mail.ru
Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:28 26.11.2025 (обновлено: 15:56 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/andreevaa-2057694650.html
Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку
Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку
Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что завела собаку, о которой раньше мечтала. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T13:28:00+03:00
2025-11-26T15:56:00+03:00
теннис
россия
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057694199_0:17:960:557_1920x0_80_0_0_b3cdee43a45be8cc2ba1a91a0d57b230.jpg
/20251117/tennis-2055576288.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057694199_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_bd30af045f4bd27aef05174d28fd59d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Россия, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку

Первая ракетка России Мирра Андреева исполнила свою мечту и завела собаку

© Фото : Соцсети спортсменкиРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Соцсети спортсменки
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что завела собаку, о которой раньше мечтала.
Россиянка на протяжении сезона рассказывала о планах завести собаку породы лабрадудль, которая поможет снимать ей стресс между турнирами. Андреева подчеркивала, что мама обещала ей подарить питомца, если она поднимется в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). После достигнутого результата Андреева решила, что будет покупать питомца только после того, как будет уверена, что сможет ей дать все, что нужно.
"Наша девочка Рэсси", - написала Андреева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив совместные фотографии с питомцем.
Мирре Андреевой 18 лет. Она завершила сезон в статусе девятого номера мирового рейтинга и первой ракетки России.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA
17 ноября, 21:13
 
ТеннисРоссияМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала