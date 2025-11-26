Первая ракетка России Мирра Андреева завела собаку

https://ria.ru/20251126/andreevaa-2057694650.html
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что завела собаку, о которой раньше мечтала.
Россиянка на протяжении сезона рассказывала о планах завести собаку породы лабрадудль, которая поможет снимать ей стресс между турнирами. Андреева подчеркивала, что мама обещала ей подарить питомца, если она поднимется в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). После достигнутого результата Андреева решила, что будет покупать питомца только после того, как будет уверена, что сможет ей дать все, что нужно.
"Наша девочка Рэсси", - написала Андреева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив совместные фотографии с питомцем.
Мирре Андреевой 18 лет. Она завершила сезон в статусе девятого номера мирового рейтинга и первой ракетки России.