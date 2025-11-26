Переход Жерсона в Саудовскую Аравию пока невозможен, заявил агент

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что переход бразильского футболиста петербургского "Зенита" Жерсона в Саудовскую Аравию в ближайшее время невозможен по юридическим основаниям.
Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в "Зенит" и хочет покинуть петербургский клуб.
«
"Пока я не верю, что "Зенит" и Жерсон могли договориться с каким-либо саудовским клубом. Хотя бы по простой причине: сейчас это юридически невозможно. Не думаю, что подобный переход может состояться зимой", - сказал Барбоза.
Также агент высказался об игре полузащитника за "Зенит".
«
"До лета еще предстоит большая часть российского чемпионата, поэтому делать выводы имеет смысл не раньше мая. С другой стороны, я понимаю, что Жерсон может стать очень важным игроком для "Зенита" в будущем и имеет все предпосылки, чтобы играть ключевую роль. Поэтому сомневаюсь, что клуб будет принимать какие-то решения или давать согласие на его уход до завершения сезона. Это футболист, которому нужно терпение и время для адаптации", - отметил Барбоза.
Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. В составе команды он принял участие в 12 матчах, в которых забил один мяч.