Жулин высказался о шансах Степановой и Букина выступить на Олимпиаде-2030
Жулин высказался о шансах Степановой и Букина выступить на Олимпиаде-2030 - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Жулин высказался о шансах Степановой и Букина выступить на Олимпиаде-2030
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, находятся в... 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, находятся в великолепной физической и ментальной форме и поэтому смогут выступить на Олимпиаде 2030 года.
Ранее Букин в интервью "Чемпионату" заявил, что их дуэт со Степановой продолжит карьеру до Олимпийских игр во Французских Альпах.
«
"Вы видели первую тройку на прошедшем чемпионате мира? Спортсменам 35-38 лет. А Саша с Ваней - вообще юниоры, 30 и 32 года. Они в великолепной физической форме. Ребята пропустили две Олимпиады, совершенно не изношены ментально. Физически работают очень хорошо, занимаются ОФП и хореографией дополнительно. И самое главное - очень любят фигурное катание. А возраст - это голова. Мне уже поздновато возвращаться. А у них все впереди", - сказал Жулин.
В мае стало известно, что российские фигуристы не допущены к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года в соревнованиях спортивных пар и танцоров на льду Международным союзом конькобежцев (ISU).