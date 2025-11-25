Жамнов заявил, что изменения в штабе "Спартака" произвело руководство

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:43 25.11.2025
спорт, алексей ковалёв, олег кваша, алексей жамнов, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Ковалёв, Олег Кваша, Алексей Жамнов, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Жамнов
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что решение об увольнении Алексея Ковалева и Игоря Кравчука из тренерского штаба "красно-белых" было принято руководством хоккейного клуба.
В понедельник "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Ковалевым и Кравчуком и о переводе в штаб "красно-белых" из молодежного хоккейного клуба "Спартак" тренера Олега Кваши. Ковалев ранее отвечал в московской команде за игру в атаке и за спецбригады большинства, Кравчук занимался обороной.
«
"Особо комментировать нечего. Руководство приняло решение и поставило меня в известность об этом решении. Олег Кваша будет отвечать за большинство, Евгений Перов — за меньшинство и оборону. У меня теперь будет побольше нагрузки. Пока не готов сказать, появятся ли в штабе новые помощники. Мне еще нужно время, нужно многое переосмыслить. Что касается слухов о моем уходе, то без комментариев", - сказал Жамнов.
"Не думаю, что мы что-то поменяем в нашей тактике. Да, в игре атаки нет нужной остроты, но менять ничего не собираемся. Ясно, что есть пробелы и ошибки. Нам надо играть правильно на всех участках площадки. Я не собираюсь ничего менять в тактике", - добавил он.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка
24 ноября, 21:26
 
