Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс приобрел квартиру в Грозном, заявил глава промоушена по поп-ММА Hype Fighting Championship блогер Мухаммед Носаев.
«
"Помог купить Джонсу квартиру в Грозном. И это не шутка", - написал Носаев в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Также он опубликовал серию совместных видео с Джонсом, на одном из которых американец якобы подписывает документы о покупке недвижимости.
Джонсу 38 лет, за карьеру он одержал 28 побед при одном поражении (еще один поединок был признан несостоявшимся). Ранее американец владел титулами UFC в полутяжелом и тяжелом весе. Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации (взял пояс в 23 года). В июне Джонс объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах.
Махачев назвал условия возвращения в легкий вес UFC
24 ноября, 01:22