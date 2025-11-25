Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном
01:51 25.11.2025
Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном
Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном
Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном

Глава промоушена ММА Носаев: Джон Джонс приобрел квартиру в Грозном

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс приобрел квартиру в Грозном, заявил глава промоушена по поп-ММА Hype Fighting Championship блогер Мухаммед Носаев.
"Помог купить Джонсу квартиру в Грозном. И это не шутка", - написал Носаев в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Также он опубликовал серию совместных видео с Джонсом, на одном из которых американец якобы подписывает документы о покупке недвижимости.
Джонсу 38 лет, за карьеру он одержал 28 побед при одном поражении (еще один поединок был признан несостоявшимся). Ранее американец владел титулами UFC в полутяжелом и тяжелом весе. Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации (взял пояс в 23 года). В июне Джонс объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Махачев назвал условия возвращения в легкий вес UFC
24 ноября, 01:22
 
ЕдиноборстваСпортДжон Джонс (боец)UFCСмешанные боевые искусства (ММА)Грозный
 
