Призер Олимпиады перешел в "Торпедо" из "Сибири"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр нападающий Владимир Ткачев перешел из новосибирской "Сибири" в "Торпедо" в результате обмена, сообщается в Telegram-канале нижегородского хоккейного клуба.
"Сибирь" в обмен получила 24-летнего нападающего Михаила Абрамова и 23-летнего форварда Антона Косолапова, а также денежную компенсацию.
"Наш клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду. Несколько недель мы находились в диалоге с "Сибирью" по поводу перехода Владимира Ткачева. Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения. Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития", - сказал генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.
Ткачеву 32 года. В сезоне-2025/26 он сыграл за "Сибирь" 30 матчей и набрал 13 очков (5 шайб + 8 передач). Форвард является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Ранее Ткачев также выступал за челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс".
"Сибирь" идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. "Торпедо" (36) располагается на четвертой позиции на Западе.
