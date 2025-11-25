https://ria.ru/20251125/steyt-2057325315.html
"Голден Стэйт" обыграл "Юту" в матче НБА
"Голден Стэйт Уорриорз" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Сан-Франциско
, завершилась со счетом 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Стефен Карри
(31). У "Юты" самым результативным стал Кейонте Джордж (28).
"Голден Стэйт" прервал серию из трех поражений в НБА
и располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед в 19 матчах. "Юта" (5-12) проиграла в четвертой встрече подряд в НБА и располагается на 12-м месте.
Результаты остальных матчей дня:
"Торонто Рэпторс" - "Кливленд Кавальерс" - 110:99;
"Майами Хит" - "Даллас Маверикс" - 106:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Денвер Наггетс" - 115:125;
"Милуоки Бакс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 103:115;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Чикаго Буллз" - 143:130;
"Финикс Санз" - "Хьюстон Рокетс" - 92:114;
"Сакраменто Кингз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 117:112 (в овертайме).