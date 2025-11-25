Рейтинг@Mail.ru
"Голден Стэйт" обыграл "Юту" в матче НБА
Баскетбол
 
09:31 25.11.2025
"Голден Стэйт" обыграл "Юту" в матче НБА
"Голден Стэйт" обыграл "Юту" в матче НБА
"Голден Стэйт Уорриорз" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
спорт, сан-франциско, стефен карри, голден стэйт уорриорз, юта джаз, индиана пэйсерс, нба
Баскетбол, Спорт, Сан-Франциско, Стефен Карри, Голден Стэйт Уорриорз, Юта Джаз, Индиана Пэйсерс, НБА
"Голден Стэйт" обыграл "Юту" в матче НБА

"Голден Стэйт" обыграл "Юту" и прервал серию из трех поражений в НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Стефен Карри (31). У "Юты" самым результативным стал Кейонте Джордж (28).
НБА
25 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Голден Стэйт
134 : 117
Юта
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Голден Стэйт" прервал серию из трех поражений в НБА и располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед в 19 матчах. "Юта" (5-12) проиграла в четвертой встрече подряд в НБА и располагается на 12-м месте.
Результаты остальных матчей дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Детройт Пистонс" - 117:122;
"Торонто Рэпторс" - "Кливленд Кавальерс" - 110:99;
"Майами Хит" - "Даллас Маверикс" - 106:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Денвер Наггетс" - 115:125;
"Милуоки Бакс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 103:115;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Чикаго Буллз" - 143:130;
"Финикс Санз" - "Хьюстон Рокетс" - 92:114;
"Сакраменто Кингз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 117:112 (в овертайме).
 
БаскетболСпортСан-ФранцискоСтефен КарриГолден Стэйт УорриорзЮта ДжазИндиана ПэйсерсНБА
 
Матч-центр
 
