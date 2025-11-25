https://ria.ru/20251125/shtyrkov-2057432263.html
RCC анонсировал поединок Штыркова и Молдавского
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков проведет поединок в полутяжелом весе против бывшего временного чемпиона Bellator Валентина Молдавского... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Бой Штыркова и Молдавского пройдет 12 декабря на турнире RCC 24 в Екатеринбурге