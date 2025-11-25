Рейтинг@Mail.ru
RCC анонсировал поединок Штыркова и Молдавского
Единоборства
 
15:20 25.11.2025 (обновлено: 17:52 25.11.2025)
RCC анонсировал поединок Штыркова и Молдавского
RCC анонсировал поединок Штыркова и Молдавского

Бой Штыркова и Молдавского пройдет 12 декабря на турнире RCC 24 в Екатеринбурге

© RCCИван Штырков
© RCC
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков проведет поединок в полутяжелом весе против бывшего временного чемпиона Bellator Валентина Молдавского на турнире RCC 24, сообщается в Telegram-канале промоушена.
Бой пройдет 12 декабря в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" в трехраундовом формате.
В профессиональных смешанных единоборствах 37-летний Штырков одержал 25 побед при двух поражениях, один бой завершился вничью. В активе 33-летнего Молдавского 14 побед при четырех поражениях. Поединок со Штырковым станет для него дебютным в RCC.
Афиша реванша Штырков - Эномото на турнире RCC - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Штырков победил Эномото на турнире RCC 21
14 декабря 2024, 20:32
 
ЕдиноборстваСпортИван ШтырковВалентин МолдавскийRussian Cagefighting Championship (RCC)Смешанные боевые искусства (ММА)
 
