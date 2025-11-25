https://ria.ru/20251125/rpl-2057309807.html
Главу РПЛ внесли в базу "Миротворца"
Главу РПЛ внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Главу РПЛ внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Главу РПЛ внесли в базу "Миротворца"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Алаев попал в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.