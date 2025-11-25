Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч и сможет принять участие во всех играх сборной Португалии на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Record.
В матче отборочного этапа на чемпионат мира со сборной Ирландии (0:2) Роналду за удар локтем в спину соперника получил прямую красную карточку, которая стала для него первой за время выступления за национальную команду (226 матчей). Позднее Португальская футбольная федерация (FPF) заявила о намерении обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию игрока более чем на один матч.
Таким образом, Роналду уже отбыл наказание, пропустив заключительный матч квалификации против команды Армении (9:1).
Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира. Регламент предусматривал трехматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение, что могло бы лишить Роналду возможности участвовать в первых двух матчах чемпионата мира.
