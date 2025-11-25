Рейтинг@Mail.ru
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
19:19 25.11.2025 (обновлено: 19:55 25.11.2025)
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ
Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч и сможет принять участие во всех играх сборной Португалии на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
спорт, криштиану роналду, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026, португалия
Спорт, Криштиану Роналду, Международная федерация футбола (ФИФА), Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Португалия
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ

Роналду дисквалифицировали на матч, он сможет принять участие во всех играх ЧМ

© Соцсети сборной ПортугалииКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Соцсети сборной Португалии
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч и сможет принять участие во всех играх сборной Португалии на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Record.
В матче отборочного этапа на чемпионат мира со сборной Ирландии (0:2) Роналду за удар локтем в спину соперника получил прямую красную карточку, которая стала для него первой за время выступления за национальную команду (226 матчей). Позднее Португальская футбольная федерация (FPF) заявила о намерении обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию игрока более чем на один матч.
Таким образом, Роналду уже отбыл наказание, пропустив заключительный матч квалификации против команды Армении (9:1).
Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира. Регламент предусматривал трехматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение, что могло бы лишить Роналду возможности участвовать в первых двух матчах чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
