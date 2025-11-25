"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых одну шайбу забросил Дилан Гюнтер (15-я минута) и покер оформил Логан Кули (17, 45, 56, 58). У "Вегаса" отличился российский форвард Иван Барбашев (26).
25 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
14:54 • Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Нэйт Шмидт)
16:11 • Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Нэйт Шмидт)
44:19 • Логан Кули
55:41 • Логан Кули
(Йэн Коул)
57:43 • Логан Кули
25:24 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Braeden Bowman)
Для Барбашева данный гол стал восьмым в текущем сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 19 очков (8 голов + 11 результативных передач) в 22 матчах.
"Вегас" (27 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" (27) идет на четвертой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче дня "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).