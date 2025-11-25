Рейтинг@Mail.ru
"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:47 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/nkhl-2057314712.html
"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева
"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева
"Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T07:47:00+03:00
2025-11-25T07:47:00+03:00
хоккей
спорт
солт-лейк-сити
иван барбашев
вегас голден найтс
юта маммот
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922252615_0:118:1366:886_1920x0_80_0_0_44c14908aa2b45079f07992da565da4c.jpg
/20251125/nkhl-2057313696.html
солт-лейк-сити
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922252615_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_552bc66b900e5bab8906198aa548a558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, солт-лейк-сити, иван барбашев, вегас голден найтс, юта маммот, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Иван Барбашев, Вегас Голден Найтс, Юта Маммот, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева

"Вегас" проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : twitter.com/goldenknights
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых одну шайбу забросил Дилан Гюнтер (15-я минута) и покер оформил Логан Кули (17, 45, 56, 58). У "Вегаса" отличился российский форвард Иван Барбашев (26).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
5 : 1
Вегас
14:54 • Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Нэйт Шмидт)
16:11 • Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Нэйт Шмидт)
44:19 • Логан Кули
55:41 • Логан Кули
(Йэн Коул)
57:43 • Логан Кули
25:24 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Braeden Bowman)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Барбашева данный гол стал восьмым в текущем сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 19 очков (8 голов + 11 результативных передач) в 22 матчах.
"Вегас" (27 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" (27) идет на четвертой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче дня "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Хоккеист Нэшвилл Предаторз Федор Свечков (по центру) празднует гол - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Первая шайба Свечкова в сезоне не спасла "Нэшвилл" от поражения в матче НХЛ
25 ноября, 07:35
 
ХоккейСпортСолт-Лейк-СитиИван БарбашевВегас Голден НайтсЮта МаммотЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала