"Вегас" проиграл "Юте" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для Барбашева данный гол стал восьмым в текущем сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 19 очков (8 голов + 11 результативных передач) в 22 матчах.