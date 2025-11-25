Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам

"Я прилетел на турнир за три дня. Мне казалось, что не такой большой временной разрыв, 2,5 часа. Но тем не менее совершенно другой климат. Очень специфическое место, не самые хорошие условия. Понятно, когда турнир идет хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идет плохо - ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров - точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет - можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации", - заявил Непомнящий РИА Новости.