Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
10:02 25.11.2025
Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам
Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что для проведения Кубка мира по шахматам следовало выбрать более достойное место, чем индийский Гоа. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
шахматы
индия
гоа
ян непомнящий
международная федерация шахмат (fide)
кубок мира по шахматам
спорт
индия
гоа
шахматы, индия, гоа, ян непомнящий, международная федерация шахмат (fide), кубок мира по шахматам, спорт
Шахматы, Индия, Гоа, Ян Непомнящий, Международная федерация шахмат (FIDE), Кубок мира по шахматам, Спорт
Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам

Непомнящий считает, что для Кубка мира можно было найти место достойнее

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГроссмейстер Ян Непомнящий
Гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Гроссмейстер Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что для проведения Кубка мира по шахматам следовало выбрать более достойное место, чем индийский Гоа.
Непомнящий на Кубке мира во втором раунде проиграл индийцу Диптаяну Гхошу и вылетел из турнира. Ранее россиянин выразил возмущение бытовыми условиями для шахматистов.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира
24 ноября, 12:05
"Я прилетел на турнир за три дня. Мне казалось, что не такой большой временной разрыв, 2,5 часа. Но тем не менее совершенно другой климат. Очень специфическое место, не самые хорошие условия. Понятно, когда турнир идет хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идет плохо - ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров - точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет - можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации", - заявил Непомнящий РИА Новости.
"Это мой второй турнир в Индии. Прошлый раз был в 2019 году, он мне тоже не очень понравился. Условия, конечно, были лучше, но, наверное, место само по себе - Калькутта - довольно такое... Конечно, Гоа - это курорт, а Калькутта довольно большой город, очень людный, очень шумный. Везде своя специфика, но Индия - это не мое любимое место", - сказал шахматист.
После вылета с Кубка мира Непомнящий, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), потерял шансы сыграть на турнире претендентов.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
24 ноября, 09:17
 
ШахматыИндияГоаЯн НепомнящийМеждународная федерация шахмат (FIDE)Кубок мира по шахматамСпорт
 
