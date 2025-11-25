Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
07:42 25.11.2025
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
спорт, шахматы, международная федерация шахмат (fide), ян непомнящий
Спорт, Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Ян Непомнящий
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов

Ян Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что испытывает непривычные ощущения из-за непопадания на турнир претендентов.
Ранее Непомнящий проиграл индийцу Диптаяну Гхошу во втором раунде Кубка мира и потерял шансы сыграть на турнире претендентов. Россиянин принимал участие в трех последних соревнованиях.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу
24 ноября, 15:20
"Это непривычно. Немножко отдохну наконец. Цикл отбора сильно изменился. В первый раз на турнир претендентов в 2019-2020 годах я отобрался через серию Гран-при. По результатам трех турниров лучшие выступления приносили зачетные очки. Два турнира я выиграл, в третьем вылетел в первом круге. После нововведений этого года добраться можно либо через Grand Swiss - это один турнир, который не преподносит большие сюрпризы, либо через Кубок Мира - это всегда лотерея, только еще удлиненная. Турнир, который невозможно пройти хорошо без везения", - сказал Непомнящий.
"FIDE Curcuit рассчитан на шахматистов, которые играют весь год и имеют большое количество приглашений и возможностей, чтобы сыграть. В этом году у меня таких возможностей не было. И я не думаю, что ситуация изменится сильно к лучшему в следующем году. Это проблема. Если опять придется играть через Curcuit, то нужно будет переосмысливать подход, календарь и просто играть где только можно. Но это больше рассчитано на юных шахматистов. Исключение, наверное, Каруана, который замечательно стабильно играет год за годом. Но нынешняя система сильно поощряет тех, кто очень много играет", - заявил шахматист.
Непомнящему 35 лет. Он является двукратным участником матчей за звание чемпиона мира.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
24 ноября, 09:17
 
Спорт Шахматы Международная федерация шахмат (FIDE) Ян Непомнящий
 
