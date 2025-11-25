Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов

"Это непривычно. Немножко отдохну наконец. Цикл отбора сильно изменился. В первый раз на турнир претендентов в 2019-2020 годах я отобрался через серию Гран-при. По результатам трех турниров лучшие выступления приносили зачетные очки. Два турнира я выиграл, в третьем вылетел в первом круге. После нововведений этого года добраться можно либо через Grand Swiss - это один турнир, который не преподносит большие сюрпризы, либо через Кубок Мира - это всегда лотерея, только еще удлиненная. Турнир, который невозможно пройти хорошо без везения", - сказал Непомнящий.