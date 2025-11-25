https://ria.ru/20251125/nba-2057312721.html
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
"Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
