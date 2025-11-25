Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
Баскетбол
 
07:22 25.11.2025 (обновлено: 07:33 25.11.2025)
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
"Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Бруклине, завершилась со счетом 113:110 (24:26, 27:22, 38:27, 24:25) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (37 очков, 12 подборов). У "Бруклина" самым результативным стал Ноа Клауни (31 очко).
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал 9 очков. Также на счету россиянина шесть подборов и две результативные передачи за 28 минут на площадке.
"Бруклин" (3 победы, 14 поражений) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" (10-6) идет на пятой строчке.
"Майами" обыграл "Филадельфию" в матче НБА
24 ноября, 00:39
