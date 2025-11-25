Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не будет выступать в составе немецкого клуба TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической Бундеслиги, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на тренера клуба.

Мельникова подписала контракт с клубом в начале ноября. Россиянка 15 ноября в составе команды стала победительницей в многоборье в туре немецкой гимнастической Бундеслиги, набрав 55,40 балла, что стало лучшим результатом в клубе.

Тренер команды Татьяна Бахмайер рассказала, что Мельникова не будет принимать участие в финале Бундеслиги в Гейдельберге 29 ноября. По информации издания, руководство клуба приняло такое решение для снижения давления на тренеров клуба.

Ранее мэр города Эсслинген-на-Неккар Маттиас Клопфер призвал клуб пересмотреть свое решение о приглашении Мельниковой.