Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой
Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не будет выступать в составе немецкого клуба TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической Бундеслиги, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на тренера клуба.
Мельникова подписала контракт с клубом в начале ноября. Россиянка 15 ноября в составе команды стала победительницей в многоборье в туре немецкой гимнастической Бундеслиги, набрав 55,40 балла, что стало лучшим результатом в клубе.
Тренер команды Татьяна Бахмайер рассказала, что Мельникова не будет принимать участие в финале Бундеслиги в Гейдельберге 29 ноября. По информации издания, руководство клуба приняло такое решение для снижения давления на тренеров клуба.
Ранее мэр города Эсслинген-на-Неккар Маттиас Клопфер призвал клуб пересмотреть свое решение о приглашении Мельниковой.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.