"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" заинтересован в приобретении защитника "Краснодара" Диего Косты, сообщает журналист UOL Габриэл Са в соцсети... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T10:10:00+03:00
2025-11-25T10:10:00+03:00
2025-11-25T10:10:00+03:00
футбол
россия
диего коста
атлетико паранаэнсе
краснодар
сан-паулу
спорт
россия
Новости
ru-RU
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
Са: "Атлетико Паранаэнсе" хочет предложить "Краснодару" трансфер Диего Косты