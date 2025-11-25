Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
Футбол
 
25.11.2025
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" заинтересован в приобретении защитника "Краснодара" Диего Косты, сообщает журналист UOL Габриэл Са в соцсети... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Атлетико Паранаэнсе" хочет получить Диего Косту, пишут СМИ

Са: "Атлетико Паранаэнсе" хочет предложить "Краснодару" трансфер Диего Косты

Диего Коста
Диего Коста - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Официальный сайт ФК "Краснодар"
Диего Коста. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" заинтересован в приобретении защитника "Краснодара" Диего Косты, сообщает журналист UOL Габриэл Са в соцсети Х.
По информации источника, "Атлетико Паранаэнсе" в ближайшее время готовит предложение российскому клубу по трансферу 26-летнего игрока.
Коста выступает в составе "Краснодара" с июля 2024 года. Он перешел в российский клуб из бразильского "Сан-Паулу" за 7,5 миллиона евро. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до июня 2029 года.
В текущем сезоне он сыграл за "Краснодар" 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 16 туров.
