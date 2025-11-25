https://ria.ru/20251125/khokkey-2057304594.html
"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Винсент Трочек (31-я минута), Алексис Лафренье (41) и Адам Эдстрем (49). У "Сент-Луиса" авторами голов стали Дилан Холлоуэй (18) и Брэйден Шенн (59).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес два броска в створ и очков не набрал. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 22. Защитник клуба из Нью-Йорка Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой матча.
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет один результативный пас. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко один раз бросил в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал четыре броска.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Детройт Ред Уингз" (4:3).