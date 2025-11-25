Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами
Хоккей
 
05:51 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/khokkey-2057304594.html
"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами
"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T05:51:00+03:00
2025-11-25T05:51:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
сент-луис блюз
владислав гавриков
артемий панарин
игорь шестеркин
павел бучневич
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, сент-луис блюз, владислав гавриков, артемий панарин, игорь шестеркин, павел бучневич, алексей торопченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Сент-Луис Блюз, Владислав Гавриков, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Павел Бучневич, Алексей Торопченко

"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Alex Goodlett
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
3 : 2
Сент-Луис
30:06 • Винсент Трочек
(Джонни Бродзински, Адам Фокс)
40:40 • Алексис Лафренье
(Владислав Гавриков, Уилл Кюилл)
48:56 • Адам Эдстрем
(Владислав Гавриков, Адам Фокс)
17:36 • Дилан Холлоуэй
(Филип Броберг, Колтон Парайко)
58:45 • Брэйден Шенн
(Павел Бучневич, Джастин Фолк)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Винсент Трочек (31-я минута), Алексис Лафренье (41) и Адам Эдстрем (49). У "Сент-Луиса" авторами голов стали Дилан Холлоуэй (18) и Брэйден Шенн (59).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес два броска в створ и очков не набрал. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 22. Защитник клуба из Нью-Йорка Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой матча.
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет один результативный пас. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко один раз бросил в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал четыре броска.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Детройт Ред Уингз" (4:3).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсСент-Луис БлюзВладислав ГавриковАртемий ПанаринИгорь ШестеркинПавел БучневичАлексей Торопченко
 
