"Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис", Гавриков и Бучневич отметились передачами

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Винсент Трочек (31-я минута), Алексис Лафренье (41) и Адам Эдстрем (49). У "Сент-Луиса" авторами голов стали Дилан Холлоуэй (18) и Брэйден Шенн (59).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес два броска в створ и очков не набрал. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 22. Защитник клуба из Нью-Йорка Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой матча.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет один результативный пас. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко один раз бросил в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал четыре броска.