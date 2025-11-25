Рейтинг@Mail.ru
17:20 25.11.2025 (обновлено: 17:36 25.11.2025)
спорт, валерий карпин, динамо москва, сборная россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Динамо Москва, Сборная России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
Карпин заверил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе

Карпин признался, что закрыл для себя вопрос совмещения постов в сборной и клубе

© РИА Новости / Андрей Шрамко
Валерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Андрей Шрамко
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не станет в будущем рассматривать возможность одновременной работы в национальной команде и клубе.
В ноябре Карпин покинул московское "Динамо", работу в котором он совмещал с деятельностью в сборной.
«

"Пока тренер сборной, уже закрыл (тему совмещения работы)", - сказал Карпин в эфире телеканала "Россия 24".

Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
25 ноября, 14:24
 
Футбол
 
