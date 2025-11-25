Рейтинг@Mail.ru
Дом футболиста клуба Серии А ограбили во время матча
Футбол
 
16:33 25.11.2025
Дом футболиста клуба Серии А ограбили во время матча
Дом футболиста клуба Серии А ограбили во время матча
Дом футболиста "Кремонезе" англичанина Джейми Варди подвергся ограблению во время матча, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
футбол
спорт
джейми варди
кремонезе
лестер сити
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, джейми варди, кремонезе, лестер сити, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Джейми Варди, Кремонезе, Лестер Сити, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дом футболиста клуба Серии А ограбили во время матча

L'Equipe: дом футболиста "Кремонезе" Варди ограбили во время матча Серии А

© Фото : соцсетиДжейми Варди
Джейми Варди - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дом футболиста "Кремонезе" англичанина Джейми Варди подвергся ограблению во время матча, сообщает L'Equipe.
Инцидент произошел в воскресенье во время домашнего матча "Кремонезе" против "Ромы" (1:3) в рамках 12-го тура чемпионата Италии. По данным издания, три грабителя через окно проникли в дом Варди, расположенный в коммуне Сало. У футболиста украли часы, украшения и наличные на общую сумму 100 тысяч евро. Отмечается, что в момент ограбления никого из хозяев не было дома.
Варди 38 лет, он присоединился к "Кремонезе" в сентябре, сыграл восемь матчей и забил два мяча. Ранее форвард выступал за "Лестер" с 2012 по 2025 год. В составе команды Варди стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным победителем Чемпионшипа. Он провел в "Лестере" 500 матчей и забил 200 мячей. Также на счету Варди 26 игр и семь голов в составе сборной Англии.
Футбол
 
