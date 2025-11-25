Дом футболиста клуба Серии А ограбили во время матча

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дом футболиста "Кремонезе" англичанина Джейми Варди подвергся ограблению во время матча, сообщает L'Equipe.
Инцидент произошел в воскресенье во время домашнего матча "Кремонезе" против "Ромы" (1:3) в рамках 12-го тура чемпионата Италии. По данным издания, три грабителя через окно проникли в дом Варди, расположенный в коммуне Сало. У футболиста украли часы, украшения и наличные на общую сумму 100 тысяч евро. Отмечается, что в момент ограбления никого из хозяев не было дома.
Варди 38 лет, он присоединился к "Кремонезе" в сентябре, сыграл восемь матчей и забил два мяча. Ранее форвард выступал за "Лестер" с 2012 по 2025 год. В составе команды Варди стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным победителем Чемпионшипа. Он провел в "Лестере" 500 матчей и забил 200 мячей. Также на счету Варди 26 игр и семь голов в составе сборной Англии.
