Рейтинг@Mail.ru
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/esipenko-2057433592.html
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко квалифицировался на турнир претендентов 2026 года, заняв третье место на Кубке мира по шахматам в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T15:29:00+03:00
2025-11-25T15:29:00+03:00
спорт
шахматы
фабиано каруана
аниш гири
андрей есипенко
кубок мира по шахматам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596546365_0:544:1080:1152_1920x0_80_0_0_a65dec0542d45d3971cba0e67ee6165a.jpg
/20251125/nepomnyaschiy-2057314080.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596546365_0:326:1080:1136_1920x0_80_0_0_dce826c653cf9ae81cd32bf84ac42433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, шахматы, фабиано каруана, аниш гири, андрей есипенко, кубок мира по шахматам
Спорт, Шахматы, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Андрей Есипенко, Кубок мира по шахматам
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов

Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов, став третьим на Кубке мира

© инстаграм Андрея ЕсипенкоРоссийский шахматист Андрей Есипенко
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© инстаграм Андрея Есипенко
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко квалифицировался на турнир претендентов 2026 года, заняв третье место на Кубке мира по шахматам в Гоа (Индия).
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева во второй партии матча за третье место. В первой партии в понедельник Есипенко одержал победу белыми фигурами. Счет противостояния стал 2:0 в пользу россиянина.
Ранее во вторник во второй партии финала китаец Вэй И и Жавохир Синдаров из Узбекистана повторно сыграли вничью. Титул победителя Кубка мира будет разыгран между ними в среду на тай-брейке.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Путевки на турнир претендентов 2026 года получили трое лучших шахматистов соревнований в Индии - Есипенко, Вэй И и Синдаров. Россиянин за третье место получил 60 тысяч долларов призовых.
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Ранее на него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакатными остаются еще две путевки на соревнования. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
25 ноября, 07:42
 
СпортШахматыФабиано КаруанаАниш ГириАндрей ЕсипенкоКубок мира по шахматам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала