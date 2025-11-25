Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом

ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите в регион бывшего чемпиона UFC Джона Джонса и встрече с ним в Грозном.

"Будучи самым молодым чемпионом в истории UFC, он и сегодня остаётся одним из самых заметных бойцов мирового ММА. Его карьерный путь показывает, насколько высоко он поднял планку и как уверенно удерживал её многие годы", — добавил Кадыров.