Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
18:52 25.11.2025
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом
грозный, джон джонс (боец), рамзан кадыров, ufc, спорт
Единоборства, Грозный, Джон Джонс (боец), Рамзан Кадыров, UFC, Спорт
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите в регион бывшего чемпиона UFC Джона Джонса и встрече с ним в Грозном.
"Чеченскую Республику посетил бывший чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Джон Джонс. В Грозном мы тепло побеседовали с гостем. Джонс охотно делился впечатлениями о городе, подробно рассказывал о том, что ему бросилось в глаза в первые же часы визита. Отметил красоту, чистоту и ухоженность города. Для гостя была подготовлена насыщенная программа, чтобы он мог ближе познакомиться с республикой и её знаковыми местами", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона назвал Джонса уникальным бойцом, способным адаптироваться и принимать вызовы разного масштаба.
"Будучи самым молодым чемпионом в истории UFC, он и сегодня остаётся одним из самых заметных бойцов мирового ММА. Его карьерный путь показывает, насколько высоко он поднял планку и как уверенно удерживал её многие годы", — добавил Кадыров.
Также он поблагодари Джонса за визит в Чечню.
Джон Джонс - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Экс-чемпион UFC приобрел квартиру в Грозном
25 ноября, 01:51
 
