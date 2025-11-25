https://ria.ru/20251125/dzhons-2057501256.html
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите в регион бывшего чемпиона UFC Джона Джонса и встрече с ним в Грозном. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T18:52:00+03:00
2025-11-25T18:52:00+03:00
2025-11-25T18:52:00+03:00
единоборства
грозный
джон джонс (боец)
рамзан кадыров
ufc
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025405135_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_cc87fd569cb320e62ef45f4e97057a16.jpg
/20251125/ufc-2057289027.html
грозный
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025405135_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7016e66293faf325acd403b7d7833d9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, джон джонс (боец), рамзан кадыров, ufc, спорт
Единоборства, Грозный, Джон Джонс (боец), Рамзан Кадыров, UFC, Спорт
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом
Кадыров рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Джонсом в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите в регион бывшего чемпиона UFC Джона Джонса и встрече с ним в Грозном.
"Чеченскую Республику посетил бывший чемпион UFC
в тяжёлом и полутяжёлом весе Джон Джонс
. В Грозном
мы тепло побеседовали с гостем. Джонс охотно делился впечатлениями о городе, подробно рассказывал о том, что ему бросилось в глаза в первые же часы визита. Отметил красоту, чистоту и ухоженность города. Для гостя была подготовлена насыщенная программа, чтобы он мог ближе познакомиться с республикой и её знаковыми местами", — написал Кадыров
в своем Telegram-канале
.
Глава региона назвал Джонса уникальным бойцом, способным адаптироваться и принимать вызовы разного масштаба.
"Будучи самым молодым чемпионом в истории UFC, он и сегодня остаётся одним из самых заметных бойцов мирового ММА. Его карьерный путь показывает, насколько высоко он поднял планку и как уверенно удерживал её многие годы", — добавил Кадыров.
Также он поблагодари Джонса за визит в Чечню.