Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что получил сертификат от Книги рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе.
В сертификате отмечается, что Акинфееву принадлежит рекорд России по данному показателю - 35 лет и 25 дней (12809 дней).
"Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!" - написал Акинфеев в Telegram-канале, прикрепив фотографии с сертификатом.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав команды с 2003 года. Всего в его активе 810 матчей в составе ЦСКА и 111 игр за сборную России. Он является самым титулованным российским футболистом в истории - в его активе 22 трофея. В июне после победы в Кубке России он обошел по количеству наград своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (21 трофей).
