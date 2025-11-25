Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России
Футбол
 
13:30 25.11.2025
Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России
Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что получил сертификат от Книги рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России

© РИА Новости / Владимир Песня
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА — "Спартак"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что получил сертификат от Книги рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе.
В сертификате отмечается, что Акинфееву принадлежит рекорд России по данному показателю - 35 лет и 25 дней (12809 дней).
"Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!" - написал Акинфеев в Telegram-канале, прикрепив фотографии с сертификатом.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав команды с 2003 года. Всего в его активе 810 матчей в составе ЦСКА и 111 игр за сборную России. Он является самым титулованным российским футболистом в истории - в его активе 22 трофея. В июне после победы в Кубке России он обошел по количеству наград своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (21 трофей).
