Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что получил сертификат от Книги рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе.

В сертификате отмечается, что Акинфееву принадлежит рекорд России по данному показателю - 35 лет и 25 дней (12809 дней).