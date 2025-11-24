Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:51 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/volejbolistki-2057265539.html
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР
Петербургская "Корабелка" обыграла саратовский "Протон" в матче 10-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T21:51:00+03:00
2025-11-24T21:51:00+03:00
волейбол
спорт
россия
саратов
челябинск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
корабелка
протон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63895/36/638953688_0:71:1971:1180_1920x0_80_0_0_a1657401410ebdefb1861b3ddcebc137.jpg
/20251114/dinamo-2055023910.html
россия
саратов
челябинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63895/36/638953688_152:0:1820:1251_1920x0_80_0_0_9caefd6764187f651f86af4f3dfe3438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, саратов, челябинск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), корабелка, протон, омичка
Волейбол, Спорт, Россия, Саратов, Челябинск, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Корабелка, Протон, Омичка
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР

Петербургская "Корабелка" обыграла "Протон" в матче ЧР со счетом 3-1

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВолейбол
Волейбол - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Волейбол. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Петербургская "Корабелка" обыграла саратовский "Протон" в матче 10-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 3-1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17) в пользу волейболисток петербургского клуба.
У команд по пять побед после 10 матчей. "Протон" располагается на шестой строчке в таблице, "Корабелка" - на девятой.
В другом матче дня омская "Омичка" победила дома "Динамо-Метар" из Челябинска со счетом 3-1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).
Гайла Гонсалес - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге
14 ноября, 16:19
 
ВолейболСпортРоссияСаратовЧелябинскСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)КорабелкаПротонОмичка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала