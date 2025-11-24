https://ria.ru/20251124/volejbolistki-2057265539.html
Волейболистки "Корабелки" победили "Протон" в матче ЧР
Петербургская "Корабелка" обыграла саратовский "Протон" в матче 10-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Петербургская "Корабелка" обыграла "Протон" в матче ЧР со счетом 3-1