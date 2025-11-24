Рейтинг@Mail.ru
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне
Хоккей
 
15:43 24.11.2025
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне
Домашний матч московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" во вторник начнется с минуты молчания в память об... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне

Матч "Спартак" - "Ак Барс" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян
Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Домашний матч московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" во вторник начнется с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняну, сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Ранее сообщалось, что с минуты молчания начнутся ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и Кубка страны по футболу.
«
"Легендарного спартаковца не стало 23 ноября в возрасте 99 лет, скорбим вместе со всей "красно-белой" семьей", - говорится в сообщении хоккейного клуба.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну
24 ноября, 13:00
 
