"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Никиты Симоняна. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Никиты Симоняна.
О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
«
"На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю "Спартака". Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи", - говорится в сообщении "Спартака", который поменял аватар в своем Telegram-канале на траурный.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.