https://ria.ru/20251124/rybakina-2057257111.html
Рыбакина впервые высказалась о словах Соболенко после финала
Рыбакина впервые высказалась о словах Соболенко после финала - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Рыбакина впервые высказалась о словах Соболенко после финала
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина заявила, что не принимает близко к сердцу слова белоруски Арины Соболенко, сказанные на итоговом турнире РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T20:55:00+03:00
2025-11-24T20:55:00+03:00
2025-11-24T20:55:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
елена рыбакина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858942006_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c2fa93a88aa3b792ae5c91f83d894b34.jpg
/20251112/sobolenko--2054409098.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858942006_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_7d04370ae5f53e555ea3a30aa9394e60.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арина соболенко, елена рыбакина
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Елена Рыбакина
Рыбакина впервые высказалась о словах Соболенко после финала
Рыбакина: не принимаю близко к сердцу слова Соболенко на итоговом турнире WTA