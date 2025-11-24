Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА отстранило на два года Абакшеву
16:45 24.11.2025
РУСАДА отстранило на два года Абакшеву
РУСАДА отстранило на два года Абакшеву
2025
шорт-трек, спорт, россия, русада
Шорт-трек, Спорт, Россия, РУСАДА
Шорт-трек. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о дисквалификации шорт-трекистки Софьи Абакшевой (в девичестве Бойцовой) за нарушение антидопинговых правил.
Абакшева была признана виновной в нарушении порядка предоставления информации о своем местонахождении. Ее дисквалификация действует с 24 октября 2025 года по 23 октября 2027 года.
Абакшевой 24 года. Она является трехкратной чемпионкой России. В 2019 и 2020 годах россиянка завоевала серебряные медали чемпионата мира среди юниоров.
Болельщики сборной Израиля по футболу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль
13 ноября, 10:47
 
Шорт-трек Спорт Россия РУСАДА
 
