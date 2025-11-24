https://ria.ru/20251124/rusada-2057193194.html
РУСАДА отстранило на два года Абакшеву
РУСАДА отстранило на два года Абакшеву
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о дисквалификации шорт-трекистки Софьи Абакшевой (в девичестве Бойцовой) за...
россия
РУСАДА отстранило трехкратную чемпионку России по шорт-треку Абакшеву