Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил яркую, талантливую игру и отличную подготовку победительниц командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые Александра Юрьевна, Екатерина Александровна, Полина Сергеевна, Лея Рафисовна, Ольга Александровна, Анна Александровна!.. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил ощутимую поддержку, которую получали победительницы от тренеров, Федерации шахмат России и многочисленных болельщиков.

Также президент пожелал новых спортивных достижений и всего самого доброго.

Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.