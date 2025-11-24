Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам
19:46 24.11.2025
Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам
Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил яркую, талантливую игру и отличную подготовку победительниц командного чемпионата мира по шахматам среди... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T19:46:00+03:00
2025-11-24T19:46:00+03:00
спорт
владимир путин
полина шувалова
александра горячкина
ольга гиря
шахматы
спорт, владимир путин, полина шувалова, александра горячкина, ольга гиря, шахматы
Спорт, Владимир Путин, Полина Шувалова, Александра Горячкина, Ольга Гиря, Шахматы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил яркую, талантливую игру и отличную подготовку победительниц командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые Александра Юрьевна, Екатерина Александровна, Полина Сергеевна, Лея Рафисовна, Ольга Александровна, Анна Александровна!.. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой", - говорится в поздравлении.
Шахматная доска - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
23 ноября, 19:34
Глава государства отметил ощутимую поддержку, которую получали победительницы от тренеров, Федерации шахмат России и многочисленных болельщиков.
Также президент пожелал новых спортивных достижений и всего самого доброго.
Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.
Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми - с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными - с Гульнарой Маммадовой. Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира
24 ноября, 16:29
 
