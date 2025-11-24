Рейтинг@Mail.ru
Стали известны лауреаты премии "Серебряная лань" 2024 года
19:27 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/premiya-2057241553.html
Стали известны лауреаты премии "Серебряная лань" 2024 года
Стали известны лауреаты премии "Серебряная лань" 2024 года
Климент Колесников, Мирра Андреева
Церемония вручения спортивных премий "Серебряная лань"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стали известны лауреаты премии "Серебряная лань" 2024 года в спортивных номинациях, сообщается на официальном сайте Федерации спортивных журналистов России.
Церемония награждения "Серебряными ланями" по итогам 2024 года состоится 28 ноября в Москве.
В номинации "Лучший спортсмен" лауреатами стали Яна Бурлакова (велоспорт), Лала Крамаренко (художественная гимнастика), Мирон Лифинцев (плавание), Алина Лысенко (велоспорт), Захар Петров (гребля), Евгения Чикунова (плавание), Климент Колесников (плавание), Дарья Лукьяненко (параплавание), Сергей Рябов и Денис Калинин (оба - самбо).
Премию в номинации "Лучшая команда" получат теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Лучшим тренером была признана Елена Попкова, специализирующаяся на прыжках в высоту.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Климент Колесников, Мирра Андреева
 
