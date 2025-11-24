Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна можно сравнить только с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле, других таких спортсменов больше нет и не будет, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года, ему было 82 года.
«
"Я сам в шоке был, я думал это розыгрыш. Мы буквально на днях с ним виделись, созванивались, отмечали его 99-летие в ресторане. Он очень хорошо себя чувствовал. Я все время ему звонил, спрашивал, как он. (Александру) Мирзояну звонил - тоже говорили, что вроде все нормально. Поэтому, конечно, когда узнал об этом, я был в шоке. Абсолютно неожиданно. Но что поделаешь - старость есть старость. Старость - это болезнь, от нее никуда не денешься. Мы все хотим жить долго. Но Никита Павлович был в полном здравии, в ясном сознании. Великолепно говорил, все помнил, никого не забывал. Всех знал", - сказал Пономарев.
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
24 ноября, 12:45
«
"Он был потрясающим рассказчиком: мог подробно рассказать и про Олимпийские игры, и про чемпионаты мира, все буквально по деталям. Поэтому, конечно, это огромная утрата — и для футбола, и для России, и для российских футболистов, и для всех, кто его знал близко. Он был очень теплым, доброжелательным, скромным человеком. Таких людей, как Никита Павлович, практически не было и, наверное, уже не будет. Это колоссальная потеря. Общение с ним было огромным удовольствием", - отметил Пономарев.
Пономарев добавил, что Симоняна можно сравнить только с Пеле. "Никита Павлович встречался с ним, по-моему, в 1958 году в Швеции. В хороших отношениях они были. Вот есть два таких футболиста - Пеле, которого знают все, и Никита Павлович, которого тоже знают все. Он забил огромное количество голов - 160 в чемпионате Советского Союза. Это величайший игрок. Его любили все. Да, он играл в 50-х годах, поэтому не все его помнят, но я видел его лично, видел его игру на поле. И для меня это большое преимущество - я могу оценить его как футболиста не по рассказам, а своими глазами", - рассказал Пономарев.