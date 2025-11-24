Рейтинг@Mail.ru
Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Футбол
 
16:34 24.11.2025 (обновлено: 16:42 24.11.2025)
Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна
Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна
Олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна можно сравнить только с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле, других... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
футбол
спорт
пеле
никита симонян
владимир пономарев
спорт, пеле, никита симонян, владимир пономарев
Футбол, Спорт, Пеле, Никита Симонян, Владимир Пономарев
Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна

Пономарев: Симоняна можно сравнить только с Пеле, других таких спортсменов нет

Никита Симонян
Никита Симонян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна можно сравнить только с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле, других таких спортсменов больше нет и не будет, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года, ему было 82 года.
«
"Я сам в шоке был, я думал это розыгрыш. Мы буквально на днях с ним виделись, созванивались, отмечали его 99-летие в ресторане. Он очень хорошо себя чувствовал. Я все время ему звонил, спрашивал, как он. (Александру) Мирзояну звонил - тоже говорили, что вроде все нормально. Поэтому, конечно, когда узнал об этом, я был в шоке. Абсолютно неожиданно. Но что поделаешь - старость есть старость. Старость - это болезнь, от нее никуда не денешься. Мы все хотим жить долго. Но Никита Павлович был в полном здравии, в ясном сознании. Великолепно говорил, все помнил, никого не забывал. Всех знал", - сказал Пономарев.
Никита Симонян
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
24 ноября, 12:45
24 ноября, 12:45
«
"Он был потрясающим рассказчиком: мог подробно рассказать и про Олимпийские игры, и про чемпионаты мира, все буквально по деталям. Поэтому, конечно, это огромная утрата — и для футбола, и для России, и для российских футболистов, и для всех, кто его знал близко. Он был очень теплым, доброжелательным, скромным человеком. Таких людей, как Никита Павлович, практически не было и, наверное, уже не будет. Это колоссальная потеря. Общение с ним было огромным удовольствием", - отметил Пономарев.
Пономарев добавил, что Симоняна можно сравнить только с Пеле. "Никита Павлович встречался с ним, по-моему, в 1958 году в Швеции. В хороших отношениях они были. Вот есть два таких футболиста - Пеле, которого знают все, и Никита Павлович, которого тоже знают все. Он забил огромное количество голов - 160 в чемпионате Советского Союза. Это величайший игрок. Его любили все. Да, он играл в 50-х годах, поэтому не все его помнят, но я видел его лично, видел его игру на поле. И для меня это большое преимущество - я могу оценить его как футболиста не по рассказам, а своими глазами", - рассказал Пономарев.
Никита Симонян
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба
24 ноября, 12:01
24 ноября, 12:01
 
Футбол Спорт Пеле Никита Симонян Владимир Пономарев
 
