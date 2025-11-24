Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна можно сравнить только с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле, других таких спортсменов больше нет и не будет, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.