Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира

«

"Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. У меня этот неудачный день случился в самом начале. Могло это случиться где-то в четвертьфинале, а случилось на второй день. Были очень специфические условия, мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке. Опять же, это специфика турниров на выбывание. У меня Кубок мира не самый любимый по результатам турнир. Бывало, что я вылетал даже в первом круге. Доходил до 1/8 финала, но раз на раз не приходится", - сказал шахматист.