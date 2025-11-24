Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 24.11.2025 (обновлено: 12:16 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/nepomnyaschiy-2057098657.html
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что его неудачное выступление на Кубке мира обусловили непредсказуемость турнира и специфичность места РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T12:05:00+03:00
2025-11-24T12:16:00+03:00
шахматы
спорт
ян непомнящий
международная федерация шахмат (fide)
кубок мира по шахматам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450697_657:326:2977:1631_1920x0_80_0_0_74da6a691cfd0325b7bfc9643ba5036b.jpg
/20251123/shakhmaty-2056981090.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450697_568:131:2977:1938_1920x0_80_0_0_2689ffc7a0c2465342a2c7eb739b91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
шахматы, спорт, ян непомнящий, международная федерация шахмат (fide), кубок мира по шахматам
Шахматы, Спорт, Ян Непомнящий, Международная федерация шахмат (FIDE), Кубок мира по шахматам
Непомнящий раскрыл, что повлияло на его ранний вылет с Кубка мира

Непомнящий заявил, что специфика КМ и условия в Гоа повлияли на его ранний вылет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ян Непомнящий. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что его неудачное выступление на Кубке мира обусловили непредсказуемость турнира и специфичность места проведения.
Кубок мира по шахматам проходит в индийском Гоа. Непомнящий во втором раунде проиграл индийцу Диптаяну Гхошу и вылетел с турнира.
«
"Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. У меня этот неудачный день случился в самом начале. Могло это случиться где-то в четвертьфинале, а случилось на второй день. Были очень специфические условия, мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке. Опять же, это специфика турниров на выбывание. У меня Кубок мира не самый любимый по результатам турнир. Бывало, что я вылетал даже в первом круге. Доходил до 1/8 финала, но раз на раз не приходится", - сказал шахматист.
После вылета с Кубка мира Непомнящий, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), потерял шансы сыграть на турнире претендентов.
Шахматная доска - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
23 ноября, 19:34
 
ШахматыСпортЯн НепомнящийМеждународная федерация шахмат (FIDE)Кубок мира по шахматам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала