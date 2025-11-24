Рейтинг@Mail.ru
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
Футбол
 
08:34 24.11.2025
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
"Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в четвертьфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
футбол
спорт
лионель месси
цинциннати
нью-йорк сити
mls
интер майами
спорт, лионель месси, цинциннати, нью-йорк сити, mls, интер майами
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Цинциннати, Нью-Йорк Сити, MLS, Интер Майами
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" впервые выйти в 1/2 финала MLS

Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в четвертьфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Цинциннати завершилась победой гостей со счетом 4:0. Голы забили Лионель Месси (19-я минута), Матео Сильветти (57) и Тадео Альенде (62, 74). Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" выступил ассистентом во всех голах одноклубников.
MLS
24 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
Цинциннати
0 : 4
Интер Майами
19‎’‎ • Лео Месси
(Mateo Silvetti)
57‎’‎ • Mateo Silvetti
(Лео Месси)
62‎’‎ • Тадео Альенде
(Лео Месси)
74‎’‎ • Тадео Альенде
(Лео Месси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Месси установил рекорд по количеству результативных действий в плей-офф MLS, забив 6 голов и сделав 6 передач за четыре игры.
"Интер Майами", дебютировавший в MLS в 2020 году, впервые в своей истории вышел в полуфинал плей-офф, где сыграет с "Нью-Йорк Сити" дома в ночь на 30 ноября.
Футбол Спорт Лионель Месси Цинциннати Нью-Йорк Сити Major League Soccer 2025 Интер Майами
 
