Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
"Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в четвертьфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол и три передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал MLS
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" впервые выйти в 1/2 финала MLS